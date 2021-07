El poder femenino de Amos del Universo: Revelación se inspiró en La Leyenda de Korra

La nueva serie de He-Man llamó mucho la atención cuando presentó sus tráilers, sobre todo porque los fans de la serie original se sintieron mucho más a gusto con los diseños de personajes de Amos del Universo: Revelación - 80%, que con el diseño más infantil de She-Ra y las Princesas del Poder. Sin embargo, la alegría terminó al estrenarse la serie, pues las reseñas de fans fueron en su mayoría negativas, fundamentalmente porque el personaje principal, He-Man, no es el protagonista que esperaban, sino que ese lugar queda reservado para Teela.

Otro de los aspectos que no fue del agrado de muchos fue el rediseño de personajes, en especial las mujeres, que ahora tienen cuerpos musculosos y más realistas para tratarse de guerreras. Teela, sobre todo, es muy diferente a la versión original, y esto en parte se debe a la influencia de Avatar: La Leyenda de Korra, así lo dio a conocer Netflix en redes sociales.

Una característica de Korra que ha servido para la creación de memes, son sus brazos musculosos, y no podíamos esperar menos de la nueva Avatar, que debe enfrentarse a todo tipo de enemigos. Otro personaje que inspiró los nuevos diseños de Amos del Universo: Revelación, fue Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot (Rápido y Furioso - 53%, Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Wifi Ralph - 91%):

the MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION creative team was inspired by Wonder Woman and The Legend of Korra - designing the women of MOTU:R with a more realistic muscular perspective than their past iterations pic.twitter.com/rLhMRKrhPf