Tratan de avergonzarla de ser una mujer de negocios: responde equipo de Scarlett Johansson a Disney por demanda de Black Widow

La disputa legal entre Scarlett Johansson y Disney no será menor. Luego de que se revelara que la intérprete había demandado a la compañía por dejarla fuera de las ganancias de streaming de Black Widow - 87%, filme que produjo, la empresa lanzó un comunicado en el que implicó que ella estaba siendo insensible ante los efectos económicos de la pandemia, su equipo no lo dejó pasar y asegura que están atacando su carácter.

A través de Deadline, el representante de Scarlett Johansson, Bryan Lourd, condenó la respuesta de Disney a la demanda que interpuso su cliente. En su declaración, implica que la compañía quiere hacerla ver mal por ser una mujer que persigue las ganancias que merece. Y recuerda que ella ha formado parte fundamental de la saga que le ha dado a la compañía tantos éxitos de taquilla. Igualmente refrenda que la disputa es por negarle una parte del dinero que la película hizo en streaming:

Descaradamente han acusado a la señorita Johansson de ser insensible a la pandemia de COVID en un intento por hacerla parecer alguien que saben que no es. Scarlett ha sido una colega de Disney por nueve películas, las cuales han conseguido miles de millones a Disney y sus accionistas. La compañía incluyó su salario en su comunicado de prensa en un intento por instrumentalizar su éxito como artista y mujer de negocios como si fuera algo de lo que tuviera que avergonzarse.

Lo irónico del asunto es que, durante la gira de prensa de Black Widow, Disney dejó muy en claro que el filme tenía el propósito de dar poder y hacerle justicia al personaje femenino de Johansson, aunque quizá no tanto a la actriz por lo visto. La más reciente declaración del equipo de ella apunta a que están tomando mal el que la quieran hacer ver como avariciosa cuando se trata de una cuestión de repartir las ganancias.

Johansson sirvió como productora del filme y, según su demanda, además de su salario le correspondía una parte de la taquilla de la película. Aunque ha recaudado más de US $300 millones a nivel mundial, Disney compartió, por primera vez, que había hecho otros US $60 millones a través de Disney Plus y su servicio premium llamado Premier Access, de ese monto por ventas digitales la actriz no ha recibido compensación y eso es lo que está disputando.

Aunque Disney intentó retrasar el lanzamiento lo más posible, el efecto dominó en la cartelera y el hecho de que ya tenían listas sus siguientes entregas, como las series de Marvel que llegarán a la plataforma, hizo imposible seguir posponiendo a una fecha en la que la taquilla estuviera más recuperada por la situación sanitaria. No se espera que más películas de la compañía tengan estrenos simultáneos luego de Jungle Cruise, la cual llegó hoy a cines y Premier Access.

La verdadera pregunta aquí es si la demanda de Johnasson sentará un precedente que le haga pensar dos veces a los estudios el poner películas destinadas para las salas directamente en streaming sin consultar o renegociar con sus talentos, ya sea los protagonistas o los directores. El resultado de esta demanda seguro tendrá un impacto no sólo en la relación entre la intérprete y el estudio, sino en la forma en la que la industria se adecua a la situación financiera que dejó el virus.

