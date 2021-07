Rumor: Kevin Feige está enojado con Disney por Black Widow y la demanda de Scarlett Johansson

Es difícil negar que la colaboración entre Marvel Studios y Disney ha resultado un gran acierto con todo lo que ha generado el Universo Cinematográfico de Marvel, sobre todo tratándose de los increíbles ingresos en taquilla y el hecho de que estén en la posibilidad de estrenar contenido de manera constante, ya sea en cines o en su nuevo formato de series de televisión. Su más reciente estreno en la pantalla grande fue Black Widow - 87%, una cinta que llegó un poco tarde debido a constantes retrasos que sufrió.

Ahora que la cinta sigue en la cartelera mundial, ha significado una gran decepción en cuanto a su recaudación por el hecho de que aún estamos en plena pandemia y no es de mucha ayuda, pues no todos los cines en el mundo están abiertos, y los que lo han conseguido todavía no están en la posibilidad de llenar su aforo común. La estrategia a la que se sometieron varias producciones para poder lanzar sus películas y seguir generando dinero, fue la de los estrenos simultáneos.

Una de las primeras compañías que lo hicieron fue Warner Bros. que aprovechó el lanzamiento de HBO Max para que películas como Mujer Maravilla 1984 - 76% pudieran estrenarse tanto en cine como en streaming. Disney quiso intentar lo mismo con su Premiere Access en donde el usuario sólo debe pagar cerca de USD$30 más para poder ver los estrenos; lo hizo con Raya y El Último Dragón - 97%, Cruella - 93% y Black Widow, sin embargo, no ha resultado una estrategia tan buena para los ingresos del MCU.

Esta semana se hizo tendencia que Scarlett Johansson decidió demandar a Disney por estrenar esta película de manera simultánea, y no es sólo porque el interés en las salas haya disminuido demasiado rápido, sino porque se había estipulado que el estreno sería exclusivamente en cines y que su salario sólo estaría vinculado a la taquilla, sin tomar en cuenta lo que se genera en la plataforma digital. Ahora, quien se ha involucrado en este escándalo es Kevin Feige, el productor ejecutivo de Marvel Studios quien, según lo que informó Matthew Belloni en su boletín What I'm Hearing…, está muy molesto por la situación.

De acuerdo a la información, Feige había presionado para que la película no se estrenara al mismo tiempo, sino que primero tuviera una carrera solamente en salas de proyección. Según lo que se ha mencionado, el presidente de Marvel Studios quería que trataran a la actriz de manera digna y que recibiera el pago que merece, pero al verse ignorado y por cómo se ha expresado la protagonista, ahora él es quien se siente avergonzado con ella.

En palabras del periodista Matthew Belloni, la relación del productor con la casa del ratón va en picada y esto podría significar un importante traslado hacia DC Films junto a Walter Hamada . Mientras Feige lidia con esto, así como Scarlett y Disney proceden con la demanda, es importante mencionar que la primera película de la fase 4 del MCU ha tenido una impresionante caída en los ingresos en la taquilla mundial desde su segunda semana.

Cabe mencionar que Cruella, que también tuvo su estreno simultáneo, se mantuvo mucho más tiempo en los primeros lugares de la taquilla por varias semanas. Aunque Disney ha asegurado que la actriz sí recibió una compensación por lo que se genera en la plataforma, parece que sigue sin ser un monto adecuado. Recordemos que el hecho de poder ver la película en casa también refleja la disminución de ingresos tomando en cuenta que con sólo una suscripción pueden ver la cinta varias personas en el mismo hogar.