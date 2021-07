Star Wars: Rosario Dawson confirma a Mena Massoud como Ezra Bridger en serie de Ahsoka Tano

Muchos se ha especulado sobre los futuros proyectos de Star Wars en la pantalla chica y la serie de Ahsoka Tano es uno de ellos. Tras una larga espera, Rosario Dawson confirma que Mena Massoud será Ezra Bridger, un personaje muy solicitado en las aventuras de acción real de la franquicia. Lo cierto es que no se trata de una noticia cualquiera, pues este héroe de la galaxia lejana podría convertirse en algo muy importante para las siguientes etapas de la marca. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Como todos saben Ahsoka Tano es un personaje nacido de las animaciones de Star Wars, apareció por primera vez en la película Star Wars: The Clone Wars - 18% y desde entonces se convirtió en una constante de la serie animada, posteriormente interviniendo en la también famosa Rebels. Incluso tuvo un cameo en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, cuando la actriz de doblaje Ashley Eckstein contribuyó con unas líneas para el encuentro final entre Rey y Palpatine, justo cuando cuando se escuchan las voces de los Jedi. Tras un largo tiempo exigiendo a Dawson como Rosario en un live-action, los showrunners de The Mandalorian - 91% hicieron los sueños de los fans realidad.

Por su parte, Ezra Bridger se hizo famoso gracias a sus apariciones en Star Wars Rebels, serie animada de 75 capítulos en la que es presentado como un Padawan Jedi. Convirtiéndose en líder revolucionario en contra del Imperio Galáctico. Gracias a Rosario Dawson, quien interpretó a Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian, sabemos que Mena Massoud, actor de Aladdin - 70%, será Ezra en su encarnación live-action; y no solo eso, pues también revela que Lars Mikkelsen será Thrawn. La actriz lo confirmó compartiendo la historia de un seguidor que habla sobre el tema.

Imagen: Comic Book Resources

Los rumores sobre la contratación de Mena como Ezra se hicieron fuerte desde principios de año pero solo hasta ahora se confirman. El actor se había metido en polémica tras declarar para Daily Beast en 2019 que después de Aladdín no podía conseguir empleo: “Quiero que la gente sepa que no siempre se trata de dientes de león y rosas cuando haces algo como Aladdín. No es ninguna de esas cosas. No he tenido una sola audición desde que salió Aladdin.” Los fans arremetieron contra Disney por no darle empleo al actor de 29 años, pero tal parece que las cosas han cambiado y formará parte de la familia de Star Wars.

Los fans están ansiosos por ver más aventuras en las series de Star Wars. En estos momentos continúan en desarrollo los proyectos para Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, personajes que se ganaron el cariño de todos con sus intervenciones en las películas. Lucasfilm está planeando de forma meticulosa los siguientes años de la pantalla chica y no puede desperdiciar nada o hacer algo mal, suficientes errores e inconsistencias presentó con la trilogía secuela que tuvo a Rey como protagonista. Ahora no puede darse el lujo de trastabillar con sus siguientes historias, pues bastante difícil se lo han puesto con esa conclusión paupérrima observada en Star Wars: El Ascenso de Skywalker y que al parecer ha condenado todas las historias previas.

La pantalla chica de Star Wars está teniendo mucho más éxito que la grande. Numerosos personajes de la reciente trilogía no lograron capturar la atención de todos los fanáticos, y el último episodio provocó un descontento entre críticos y seguidores fieles. Por otro lado, a pesar de ser una historia sencilla y con un desarrollo lento, The Mandalorian tuvo una mejor recepción y se espera con gran emoción su tercera temporada. Lucasfilm tiene un gran desafío que cumplir: hacer que las películas de Star Wars recuperen el cariño de los fanáticos. Esperamos que el futuro sea mejor para ellas.

