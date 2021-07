El Exorcista: Linda Blair ha dicho que no ha sido contactada para participar en la nueva trilogía

En diciembre del año pasado se había dicho que David Gordon Green iba a dirigir una secuela de El Exorcista - 87%. Para quién no lo sepa, a él le han encargado este proyecto por el buen trabajo que ha hecho dirigiendo la nueva trilogía de Halloween, cuya segunda parte se va a estrenar este año. Como había ocurrido con esas cintas, se especulaba que esta nueva película sobre posesiones iba a ser una secuela de la primera e iba a ignorar a todas las secuelas y precuelas que se hicieron con los años. En julio tanto el director como Jason Blum confirmaron que va a ser una secuela directa.

Hace unos días se dieron nuevas noticias sobre el proyecto que fueron inesperadas, aunque en retrospectiva no lo son tanto. Se anunció que va a ser una trilogía y que va a contar con el regreso de Ellen Burstyn en el papel de Chris MacNeil; es decir la madre de Regan. Ella va a ayudar a un nuevo personaje interpretado por Leslie Odom Jr., el cual tiene a un hijo poseído y por ello busca la ayuda de Chris, ya que sabe que ha pasado por una situación similar.

La verdad es que no debe parecernos tan sorprendente que el director haya tomado esta ruta porque es básicamente lo mismo que hizo con Halloween. Hacer una trilogía e ignorar a todas las demás secuelas, que en ambas franquicias su calidad deja mucho que desear, para mejor centrarse en versiones más viejas y sabias de las antiguas protagonistas.

Algo muy cierto es que esto marcaría el regreso de Burstyn a esta franquicia. Ella sólo salió en la primera película y evitó salir en la multitud de proyectos derivados. Por otra parte, su regreso trajo una gran duda que acaba de ser resuelta. ¿Veremos de nuevo a Linda Blair como Regan, la niña poseída por Pazuzu?

La actriz fue a Twitter para resolvernos esa duda (vía We Got This Covered). La actriz dijo que ella no ha sido contactada para participar en el reboot ni como un personaje nuevo ni como Regan. Además, le deseo lo mejor a los involucrados en este proyector y le agradeció a sus fans por su apreció a ella y a la película:

A todos mis fans preguntado por mi involucramiento en el nuevo reboot del Exorcista. Hasta el momento no ha habido ninguna discusión sobre mi participación o sobre que vuelva a interpretar mi rol. Yo le deseo a todos los involucrados lo mejor y aprecio la lealtad y pasión que los fans tienen por El Exorcista y mi personaje.

En una entrevista para Games Radar, el director reveló el hecho de que es una secuela directa y también que el guión fue su proyecto durante la pandemia:

El exorcista se ha escrito. Ese fue uno de mis proyectos pandémicos. No es inexacto [que será una secuela de la película original]. Me gustan todas las películas de El exorcista. Y no sólo me gustan, creo que lo que estoy haciendo puede [formar parte] de la mitología planteada. No es como si estuviera diciendo, 'Finge que El Exorcista 2 nunca sucedió'. Eso está bien para existir. Todas están bien para existir, y las disfruto todos.

Como dijimos arriba, Jason Blum ya había revelado antes que esta cinta sería una secuela directa de la original. Eso lo dijo en una entrevista para Den of Geek a principios de este mes:

[Será] como la secuela de Halloween de David. Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos. Teníamos muchos escépticos sobre Halloween y David les dio la vuelta, y creo que lo va a hacer con El exorcista. Me encanta hacer [este] tipo de películas porque la gente está muy emocionada al respecto. Creo que el listón es alto y es un desafío hacer la película. Recuerden, la mayoría de la audiencia que viene a esto, el 95 por ciento de la audiencia que, si hacemos bien nuestro trabajo, vendrá a ver esta película, no habrá visto la primera, ni siquiera oído hablar de ella.

