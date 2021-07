Bob Odenkirk es llevado al hospital tras colapsar en el set de Better Call Saul

Según informan medios como The Hollywood Reporter y TMZ, Bob Odenkirk fue llevado de emergencia al hospital tras colapsarse en el set de Better Call Saul - 100%.

No te pierdas: Acusan a John Wick, Búsqueda Implacable y Nadie de promover la masculinidad tóxica

El actor de 58 años se encontraba grabando la sexta y última temporada del aclamado programa en Alburquerque, Nuevo México cuando se colapsó súbitamente aproximadamente a las 11:30 de la mañana de este marte 27 de julio. El equipo de filmación fue en su ayuda inmediatamente y le hablaron a una ambulancia e inmediatamente fue trasladado a un hospital para recibir la ayuda médica necesaria. Se desconoce cual fue la causa de este percance, pero se sabe que aún sigue en el hospital. Cuando sepamos en que condición se encuentra los mantendremos informados.

Uno de los mejores programas de los últimos tiempos fue Breaking Bad. No es exagerado pensar que es uno de los mejores programas de lo que va del siglo XXI, sino que él mejor. Entre los múltiples histriones que destacaron por sus excelentes actuaciones en dicho programa está Bob Odenkirk. Su personaje Saul Goodman logró robarse las cámaras cada vez que salía en escena. Por eso no fue nada raro que le dieran su propio spin-off para explicar cómo pasó de ser James Morgan McGill a Saul Goodman. Lo que también implicaba hablar de su transformación de un abogado que soñaba con volverse exitoso en el mundo jurídico a uno que ayudaba a lavar dinero a grandes criminales como los protagonistas de Breaking Bad.

También lee: Better Call Saul: final de la temporada 5 enloquece a fans y obtiene calificación casi perfecta del público

Ese programa por supuesto es Better Call Saul. Hay personas que no dudan en pensar que es, de hecho, superior a la serie de la que deriva. A pesar de ser un comediante de culto, no cabe ninguna duda que no será por sus programas como Mr. Show que él va a ser recordado. No. Va a ser por su tragicómica interpretación de Goodman por lo que será recordado en el futuro.

Curiosamente, el actor dijo en una entrevista para The Guardian que piensa que la cultura pop actual se mueve tan rápido que es probable que en un futuro no tan lejano la gente ya no sepa qué es Breaking Bad:

Soy consciente de lo rápido que se mueve la cultura pop en estos días. Muchas de las cosas que he hecho a un nivel de culto se olvidarán en muy poco tiempo. Cosas como Mr. Show, de las que estoy muy orgulloso, incluso las cosas que escribí en Saturday Night Live, están muy cerca de ser completamente olvidadas. La verdad es que incluso un programa como Breaking Bad, en unos años probablemente tendré que recordarle a la gente lo que es.

La prevalencia de ese programa en el imaginario cultural actual es algo que nos hace pensar que en esta ocasión Odenkirk podría estar equivocado, pero la realidad es que sólo con el correr de los años podremos saber con certeza. La realidad es que el tiempo es muy caprichoso cuando se trata de que se pierde y que es recordado por siglos y siglos.

Alguien que piensa que Better Call Saul es mejor programa que Breaking Bad es el mismísimo Guillermo del Toro. Así lo reveló en el 2018 en Twitter a raíz de la temporada que se estrenó ese año:

Una pequeña reflexión a raíz de la nueva temporada de Better Call Saul: Me gusta más que Breaking Bad, no es por llevar la contraria, pero sí porque las apuestas evidentes se ven más pequeñas, pero la caída moral me parece más profunda, más conmovedora.

En todo caso, los debates sobre cuál es mejor o peor pueden ser eternos, pero una cosa es segura, Bob Odenkirk logró capturar el corazón de millones de personas como ese locuaz abogado y esperamos que este percance sea pasajero y nos logré sorprender con otros personajes en el futuro.

Continúa leyendo: Nadie | Top de críticas, reseñas y calificaciones