Snake Eyes: Estrella y productor de la película piensan que es posible un crossover de G.I. Joe y Transformers

Recientemente se estrenó G.I. Joe: Snake Eyes - 53%, la cual es la película de origen del personaje homónimo de la popular franquicia de juguetes de Hasbros G.I. Joe. Esta última película no logró conectar con la crítica y según las cifras tampoco ha logrado conectar con las audiencias. La realidad es que aunque a las otras películas de esta línea de juguetes no les ha ido mal, no han logrado convertirse en una franquicia imparable como sí lo ha logrado la otra gran propiedad intelectual de Hasbro: Transformers.

La realidad es que desde salió la primera película de G.I. Joe, los fans han soñado ver a Snake Eyes y Optimus Prime en una misma película. Es algo que tiene sentido porque en los cómics desde hace años existen este tipo de crossovers entre ambas franquicias.

De hecho, Henry Golding, el actor que le da vida al protagonista de la nueva cinta, habló en una entrevista para CinePop (vía Comic Book) y citó a los cómics como la razón por la que él piensa que es completamente lógico que en algún momento veamos a esos dos grupos en un solo filme:

Es 100% posible. Yo solía leer cómics, los cómics combinados de Transformers / G.I. Joe. Así que ellos en una forma están viviendo en ese mundo. Pero quién sabe. Yo pienso que están planeando otra película de Transformers en este momento. Con algo de suerte, vamos a seguir explorando el resto del universo de G.I. Joe al mismo tiempo. Tal vez un día van a estar juntos.

La realidad es que citar a los cómics como argumento de que es plausible no es garantía de nada. También existen cómics de Transformers y My Little Pony con títulos como Friendship in Disguise y The Magic of Cybertron. Eso implica que sí, es posible combinar a las dos franquicias, pero no es señal de que Hasbro, Paramount o cualquier estudio esté dispuesto a tomar el riesgo de hacerlo, necesariamente.

Dicho eso, Lorenzo di Bonaventura, quien es productor de G.I. Joe y Transformers, habló hace unos días sobre esa posibilidad en una entrevista para Uproxx. Él reveló que en Paramount están en contra de que esos dos mundos se crucen en la pantalla grande, justo por lo que acabamos de mencionar; sería un riesgo bastante grande que no creen estar dispuestos a tomar. Si las cosas salieran mal estarían hundiendo a dos franquicias por el precio de una. No obstante el productor piensa que eso va a pasar inevitablemente:

Tú sabes, la verdad sobre el asunto es que el estudio siempre ha estado en contra de eso. Cada régimen que ha estado en Paramount ha estado en contra de eso debido a que implica tomar dos franquicias y convertirlas en una sola, pero pienso que es algo inevitable.

Cambiando un poco de tema, cuando se anunció Transformers: El despertar de las bestias, ese mismo productor explicó en una conferencia de prensa la razón por la que han decidido continuar la franquicia sustituyendo a los Autobots y a los Decepticons con los Maximals y Predacons:

Parte de las nuevas noticias es que, si ustedes han visto y son fans de las otras películas, ustedes van a ver villanos que nunca antes habían visto. Van a ver Autobots que nunca antes habían visto. Van a ver muchos elementos que nunca antes habían sido hechos. Unas de las decisiones que rigen lo que estamos haciendo en el camino es, ok, ¿hemos hecho esto antes? Ya sea que estemos pensando en una escena de acción o un personaje. Afortunadamente para nosotros, Transformers tiene, como Steven estuvo diciendo, muchas tribus y hay una gran base de personajes y una gran base de fans que se pueden conectar con las diferentes tribus.

El nombre del juego es renovarse o morir. Quizá está línea de pensamiento es la que un día pueda hacer posible un crossover entre distintas franquicias de Hasbro.

