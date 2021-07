Matt Damon sabía que La Gran Muralla sería un desastre desde su rodaje

Matt Damon es un actor de gran carrera en Hollywood y tiene películas realmente buenas, pero La Gran Muralla - 35% no es una de ellas. Durante su reciente aparición en el podcast WTF (vía The Hollywood Reporter), el intérprete de 50 años revela que la cinta a cargo de Yimou Zhang fue en realidad un desastre y que no desea volver a trabajar un proyecto como ese. Está claro que no guarda buenos recuerdos de su estancia en el rodaje.

La Gran Muralla desarrolla la historia de los mercenarios William Garin y Pedro Tovar, el primero inglés y el segundo español, quienes van con la misión de encontrar pólvora y llevarla a occidente. Sin embargo, su viaje se ve amenazado por mongoles. Cuando ellos creen que finalmente los perdieron, una criatura que nunca antes habían visto los ataca y William logra matarla luego de cortarle un brazo. Al amanecer, William y Pedro vuelven a ser perseguidos por los mongoles, sólo que en esta ocasión terminan frente a la Gran Muralla China y el ejército chino ahuyenta a sus perseguidores mientras que ellos son tomados como prisioneros.

Matt Damon interpreta a William y casi toda la acción se enfoca en él y sus decisiones. Aunque la película contiene los elementos del cine chino, no logra satisfacer al espectador y se queda a medias en su cometido por entregar una sólida película de aventuras. Para Damon, el desarrollo de La Gran Muralla fue completamente desafortunado:

Pensé, así es exactamente como ocurren los desastres. No tiene coherencia. No funciona como una película. Llegué a considerar la definición de lo que es un actor profesional; sabiendo que estás en un pavo y dices: ‘Está bien, tengo cuatro meses más. Es como el asedio al amanecer en Hamburger Hill. Definitivamente voy a morir aquí, pero lo haré.’ Creo que eso es lo más horrible que puedes sentir creativamente. Espero no volver a tener ese sentimiento nunca más.

Aunque Zhang Yimou ya había entregado películas memorables como Héroe - 95%, La Casa de las Dagas Voladoras - 88% o The Road Home - 89%, no pudo superar sus propios límites con La Gran Muralla y esta cinta pasó a la historia como ese ejercicio de habla inglesa que no pudo sacar adelante. Para Matt Damon todo resultó mal y valdría la pena preguntarse si lo mismo sintieron Pedro Pascal y Willem Dafoe, los coprotagonistas oriundos de América.

Otro de los aspectos negativos de La Gran Muralla, y que fue terriblemente criticado por la prensa y el público, fue el manejo de la figura “el salvador blanco” o “white saviour”, algo que en los años reciente se ha eliminado de los tropos colocados en cine y televisión. La película destaca por sus numerosos defectos y algunas pocas escenas de acción que impresionan al espectador no acostumbrado al estilo de los chinos, pero estas últimas no fueron suficientes como para dejar de lados los comentarios desalentadores de la prensa. La Gran Muralla tendrá que quedarse con la reputación que le sigue y ahora con el desdén de Matt Damon, al menos él todavía tiene una carrera en Hollwydood.

