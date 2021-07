Omni-Man, Superman, Homelander y Saitama se enfrentan a muerte en video hecho por un fan

Los superhéroes llevan existiendo en diversos formatos muchísimos años, pero recientemente se han explotado de todas las maneras posibles para el gusto del público. Héroes ya establecidos se han unido a nombres nuevos que nacieron de la necesidad de ir contra corriente. Los clichés sobre la justicia y una forma de ver la vida en blanco o negro, han permitido la creación de personajes que critican y subvierten los prototipos ya familiares. Es así que los propios Superman o Batman han cambiado según las necesidades de los lectores y la sociedad donde se desarrollan, pero también llegaron otros que se burlan o atacan la tradición para llegar a la crítica social, como sucede con la serie The Boys - 95%, estrenada en Amazon en 2019.

También lee: Mejores películas y series de superhéroes de la última década que no son de Marvel ni de DC Comics

Vivimos en un momento de saturación de superhéroes. Desde el universo de Marvel, que pronto expandirá sus personajes y sagas; hasta las distintas versiones que DC pretende crear de sus personajes más populares, es complicado encontrar momentos de calidad y originalidad. Incluso la idea de presentar héroes desganados, derrotados, mediocres o psicópatas es algo que ya se está volviendo la norma. Uno de los grandes problemas es tener protagonistas que son excesivamente poderosos y que terminan por aburrir en cuanto a su falta de enfrentamiento. Es decir, aunque sabemos que este tipo de historias terminan con el bien derrotando al mal, es necesario que la lucha final sea atractiva para la audiencia y eso no puede suceder cuando el héroe es increíblemente poderoso y no hay riesgo de perder.

Superman es el ejemplo de esto. Claro, la dichosa Kryptonita es su talón de Aquiles, y aparece en el momento justo para debilitarlo y asustar a los espectadores, pero fuera de eso no hay mucho que detenga al correcto personaje. Justamente es este problema narrativo el que hizo que Zack Snyder abordara al superhéroe desde un punto de vista más oscuro y complejo: buscaba llevarlo a un lado humano que lo hace vulnerable, a él y a su moral. Otro ejemplo es Saitama de One Punch Man - 36%. Aunque al principio se percibió con gracia y entusiasmo la personalidad tan apática y hasta perezosa del personaje, ahora resulta algo repetitiva la propia premisa, donde un único golpe significa la victoria absoluta, a pesar de no contar con otros poderes especiales.

Los tiempos donde personajes como Goku entrenaban para ser cada vez más poderosos y en muchas ocasiones perdían y debían volverse a enfrentar contra el enemigo para declarar su superioridad, han quedado muy atrás. En algún momento, justamente este tipo de historias servían para evitar a los superhéroes superficiales, pero de nueva cuenta volvimos a ese camino. Lo que se hace ahora es incluir expresiones psicológicas como punto vulnerable. The Boys tiene a Homelander, una burla de Superman que fácilmente puede destruir lo que quiera, pero la serie se enfoca más en qué tipo de vida llevó para volverlo un psicópata. Omni-Man, de Invencible - 100%, también inspirado en Kal-El, nos presenta como prioridad la relación con su hijo.

También te puede interesar: The Boys: tercera temporada mostrará la historia de los superhéroes en Estados Unidos

¿Qué pasaría entonces si estos héroes absolutos se enfrentaran? Mightyracoon! tiene la respuesta. Este canal de Youtube ya ha creado otros enfrentamientos hipotéticos, como Hulk vs. Kratos o Peter Parker vs. Miles Morales. En esta ocasión se decidió un duelo a muerte entre Superman. Saitama, Omni-Man y Homelander. Homelander hace el primer movimiento burlándose de la calva de Saitama y propone que Superman y Omni-Man se enfrenten entre ellos, para que luego pueda matarlos tranquilamente.





Aunque Nolan Grayson y Clark Kent siguen la recomendación, el plan no sale como se planeó pues las capacidades de Saitama son menospreciadas y el resultado es un Homelander asesinado después de unos segundos de charla. Saitama espera pacientemente a que Superman y Omni-Man terminen su lucha. Sin embargo, el choque entre ambos es repetitivo pues su capacidad, fuerza y poderes son demasiado similares. Como suele suceder, Saitama se aburre y pone fin al encuentro entre ellos, quedando como vencedor absoluto y retirándose con la misma neutral expresión que lo caracteriza.

La mayoría de los comentarios al video están a favor de la resolución, pero creen que no sucedería tan rápido, en especial el encuentro entre Superman y Omni-Man. Hay que recordar que Saitama no sabe volar, sólo golpear, y eso le quita ventaja frente al resto. Muchos también se burlan de cómo este héroe acaba con Homelander, uno de los personajes más odiados. ¿Ustedes cómo terminaría este enfrentamiento?

No te vayas sin leer: Robert Kirkman promete que el live-action de Invencible será independiente de la serie animada