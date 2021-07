Podríamos tener más viajes en el tiempo en Thor: Love and Thunder

Las primeras fases del UCM trataron de mantener la historia a un nivel terrenal, presentando orígenes de superhéroes que se explicaban dentro de sus respectivas mitologías y permitían un sentir más humano. Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% y Capitán América: El primer vengador - 79% contaban con una explicación científica, mientras que Thor - 77% incluía magia vista como un avance en la física que los humanos no podemos comprender de momento. Poco a poco, y porque es inevitable escapar de los cómics, las historias se fueron conectando con ideas cada vez más cercanas a la fantasía, hasta llegar a dos puntos que lo cambiaron todo: el multiverso y los viajes en el tiempo.

Antes del estreno de Avengers: Endgame - 95% todos los fans aseguraban que era momento de apelar al viaje en el tiempo para resolver lo hecho por Thanos. Por supuesto, Kevin Feige y los hermanos Russo lo negaron tanto tiempo como pudieron. Ciertamente el dichoso viaje temporal no fue como todos creíamos que sería, pero sí terminó por ser la solución. Aunque las reglas implican que no es un recurso que pueda usarse mucho, es claro que lo veremos cada vez más. A su vez, los diversos universos existentes van ligados a los viajes temporales, cuyos cambios pueden generar nuevas líneas, como se nos explicó en la cinta, y nuevos variantes, como ya vimos en la serie de Loki - 96%.

WandaVision - 95% y Loki prepararon el terreno para que los espectadores comprendan que el tiempo y la realidad serán factores para la siguiente fase del UCM. Por supuesto, muchos esperan Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness para ver el resultado de todo esto, pero no hay que olvidar Thor: Love and Thunder. Thor (Chris Hemsworth) es el único personaje iniciador que tendrá una cuarta película, pero se sabe desde hace mucho que el plan de Taika Waititi es explorar a un nuevo Dios del Trueno, en este caso Natalie Portman como Jane Foster.

¿Por qué justamente él tendrá una nueva cinta? La razón parece tener todo que ver con cómo se conectaran todas estas líneas de tiempo, variantes y universos alternos. Es por ello que los últimos rumores indican que veremos viajes temporales, que incluso podrían explicar el regreso de Mjölnir, fácilmente destruido por Hela en Thor: Ragnarok - 92%.

Mientras esperemos a Kang el Conquistador ya como el gran villano de esta fase, Gorr, el Dios Carnicero (the God Butcher), llegará a esta cuarta entrega de Thor interpretado por Christian Bale. Justamente el origen de este enemigo es lo que nos hace pensar que los viajes en el tiempo se volverán algo más común para el UCM. Gorr proviene de un planeta árido y pobre, donde presenció cómo su pueblo creía ciegamente en los Dioses a pesar de estar muriendo de hambre. Gorr se convence de que los Dioses no ayudan a nadie y que deben ser destruidos. El famoso carnicero obtiene la Necrosword, creada por Knull (el primer simbionte) a partir de la cabeza decapitada de un Celestial, que es de las pocas armas que pueden matar dioses y, de manera particular, es una de las armas más poderosas del universo Marvel.

¿Cómo es que Gorr puede viajar en el tiempo? Cuando Gorr decide asesinar a todos los Dioses posibles se encuentra con un grupo pacífico llamado Time Gods (Dioses del Tiempo) a los que asesina sin piedad para luego darse cuenta que al usar su sangre puede viajar por el tiempo. Esto, por supuesto, es un gran beneficio para el villano, quien va al pasado para intentar matar a un Thor más joven y débil, y luego al futuro para tratar de asesinarlo estando más viejo. En los cómics, Thor debe aliarse con sus otros yo de otros tiempos para poder vencer a Gorr.

Esto podría mezclarse con la idea de los variantes que ya vimos en Loki, donde Jane Foster es la Diosa del Trueno y debe unirse al Thor que ya conocemos para luchar y salvar el mundo de los Dioses, junto a Valkyrie (Tessa Thompson). Además de Bale como el Carnicero se sabe que Russell Crowe tendrá una aparición como Zeus y que Chris Pratt volverá como Star Lord, quien es mitad Dios. Tendremos que esperar hasta 2022 para conocer con exactitud los planes de Gorr en la cinta, así como las repercusiones que esta historia tendrá para eventos futuros.

