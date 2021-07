Star Wars: Youtuber que mejoró la escena de Luke en The Mandalorian es contratado por Lucasfilm

Cuando en diciembre se lanzó en Disney Plus el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%, los fans estaban muy emocionados. Lo que la trilogía de secuelas no pudo darles lo recibieron en la serie de Disney Plus, un Luke Skywalker demostrando su poder de Jedi. La emoción, sin embargo, hizo que la mayoría perdonara unos efectos visuales deficientes al ponerle rostro al joven Luke, la diferencia entre lo que se ha logrado en otras películas fue muy grande, basta con recordar lo bien que se veían los actores rejuvenecidos en Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82%.

En Star Wars el trabajo realizado para rejuvenecer a la Princesa Leia y para traer de vuelta al Gran Moff Tarkin en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% no fue perfecto, pero un Youtuber se encargó de arreglar ese problema con la tecnología conocida como deepfake (o ultrafalso), que a través de una inteligencia artificial es capaz de reemplazar el rostro de alguien por el de otra persona, en YouTube abundan los videos de este tipo con actores, y uno de los usuarios que se hizo más famoso por sus deepfakes fue Shamook, quien mejoró las escenas de Leia y Tarkin en Rogue One: Una Historia de Star Wars, y la de Luke en The Mandalorian.

De acuerdo con IndieWire, Lucasfilm ha contratado al artista detrás de los deepfakes, así lo dio a conocer el mismo Shamook en la sección de comentarios de uno de sus videos. Ahora él se suma al equipo de Industrial Light and Magic (ILM), compañía de efectos especiales creada por George Lucas (THX 1138 - 88%, Locura de Verano - 96%, Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%). Un representante de Lucasfilm dio el siguiente comunicado:

[Industrial Light and Magic] siempre está en busca de artistas talentosos y, de hecho, ha contratado al artista que se conoce con el nombre de ‘Shamook’ en línea. Durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en aprendizaje automático como en inteligencia artificial. como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver cómo se genera un impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología.

Aquí en Tomatazos ya habíamos abordado el tema en un artículo, donde no sólo hablamos sobre el caso de Rogue One: Una Historia de Star Wars y The Mandalorian, también tenemos el ejemplo de El Irlandés - 100%, película que invirtió millones en rejuvenecer a los dos actores principales con efectos visuales, y el resultado era mucho mejor con deepfake.

A pesar de las críticas que recibió la trilogía de secuelas de Star Wars, pocos se quejaron sobre los efectos especiales, pues a diferencia de las precuelas de George Lucas, que estuvieron llenas de efectos generados por computadora (CGI) en una época donde la tecnología no había avanzado lo suficiente, las secuelas optaron por los efectos especiales prácticos, o sea la construcción de sets, el uso de maquillaje y animatronics, algo que había dado realismo a las películas originales.

La combinación de efectos especiales prácticos con lo mejor de los efectos generados por computadora da como resultado imágenes de gran realismo, y eso es algo que sí tuvieron las secuelas. Lamentablemente el guión de las mismas dejó mucho qué desear y sobre todo el hecho de que no hubiera un plan trazado que diera cohesión a la trilogía.

A pesar de la controversia, parece que hay mucho futuro para Star Wars, si no es en el cine, al menos en la televisión las cosas pintan bien. The Mandalorian fue un éxito rotundo, Grogu / Baby Toda es uno de los productos más vendidos de la franquicia actualmente, y Star Wars: The Bad Batch - 95% ha recibido buenos comentarios por parte del público y la crítica. En el futuro tendremos series de Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Lando Calrissian y, según rumores, Anakin Skywalker.

