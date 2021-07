Amos del Universo: Revelación | Kevin Smith dice que se inspiró en el MCU para la serie

El viernes pasado, los fanáticos de He-Man y los Amos del Universo se dieron cita en sus televisores para ver el esperado estreno de Amos del Universo: Revelación - 80%, serie creada por Kevin Smith (Clerks - 88%, Jóvenes Modernos - 55%) y producida por Netflix. A pesar de que muchos se mostraron decepcionados con esta nueva propuesta, la crítica aprobó el programa y el mismo creador recientemente reveló que tomó inspiración de una de las franquicias más exitosas del momento: el Universo Cinematográfico de Marvel.

Amos del Universo: Revelación recoge las historias no resueltas de la serie de televisión animada original de 1983, por lo que está ambientada después de que una calamitosa batalla destruye Eternia, razón por la que Teela forma una alianza inesperada para evitar el fin del universo.

La serie animada cuenta con las voces de Mark Hamill, Lena Headey y Chris Wood y en sus reseñas los críticos se mostraron emocionados con la animación y la acción. Asimismo, señalaron que Smith consigue un equilibrio perfecto entre la serie clásica y construir una historia nueva, lo que le da un tono más místico y único a la saga.

Lo anterior es algo que también ha sabido hacer muy bien Marvel con sus historias, pues a pesar de que se basan en los cómics —algo que emociona a los fans— también agregan nuevos giros que hacen que todo el universo se sienta fresco, tenga sentido y sea emocionante de ver, tanto en la pantalla grande, como en la chica, ahora con las nuevas series que han lanzado en Disney Plus.

Durante todo el proceso de creación, Smith tuvo la oportunidad de humanizar y complicar a los personajes establecidos y de esta manera puso en práctica una década de observaciones personales del intento más exitoso de servicio a los fanáticos en la historia de Hollywood: el MCU.

Sé cómo Marvelizar esto. Conservaron mi infancia con recetas frescas y he podido comer las mismas comidas que me hicieron feliz de niño una y otra vez. Pero es un truco. He estado estudiando a Kevin Feige como loco durante 10 años. Te dan algo que sientes que se parece a tu infancia. Pero cuando lo comparas con tu infancia es mucho mejor. Y eso es lo que hicimos aquí.

Es así como aunque los fans no estén del todo contentos con esta nueva serie, pues han señalado que Kevin Smith no les dio tanto de He-Man como esperaban, el creador decidió ir más allá para ofrecer algo fresco, que encajara en lo que actualmente se hace, pero que al mismo tiempo le recordara a los adultos que crecieron con estas historias y personajes parte de su infancia.

Sin embargo, algunos de esos fans solo quieren su infancia de vuelta, sin innovar, por lo que será interesante ver qué es lo que hizo Smith en la segunda parte del programa, pues conviene recordar que este se estrenará en dos partes, y la entrega número dos está muy cerca de su lanzamiento.

