Presidente de Sony dice que hay un plan para conectar los spin-offs de Spider-Man con el MCU

Todo el tiempo estamos hablando del MCU o del DCEU, pero existe otro universo cinematográfico de superhéroes que casi nunca mencionamos por su nombre. Se trata del SPUMC; es decir el Sony Pictures Universe of Marvel Characters (Universo de Personajes de Marvel de Sony Pictures). Lo que es tremendamente cierto es que este universo es muy pequeño. Las películas de Spider-Man del MCU no forman parte de él. Por ello, en este momento está conformado por cuatro películas de las cuales sólo una se ha estrenado: Venom: Let There Be Carnage. Las tres que están en desarrollo y con fechas de estreno son: Venom: Let There Be Carnage, Morbius, y Kraven the Hunter. Hay otras tantas películas en desarrollo que aún no han sido confirmadas del todo. Por ejemplo, una centrada en The Sinister Six y otra que va a estar protagonizada por un personaje femenino, que bien podría ser Spider-Woman, y que va a ser dirigida por Olivia Wilde. Además, también hsy una serie de televisión en puerta que se espera que se comience a filmar este año: Silk.

La razón por la cual las películas de Tom Holland no forman parte de este universo es simple. El trato que tiene Sony con Marvel no se los ha permitido. Para muchos fue muy raro que en la película de Venom no hubiera ninguna mención de Spider-Man. De hecho, en todas las demás, también va a ser algo de lo más inusual. Como suele pasar con muchos superhéroes el origen de sus villanos está vinculado con él. En ese sentido hacer películas sobre ellos donde él no exista es algo arriesgado y muy extraño. Sobre todo, en el caso de Venom.

Recientemente Sanford Panitch, el presidente de Sony Pictures, habló con Variety y reveló que hay planes para que el héroe arácnido por fin aparezca en películas desarrolladas fuera del MCU. No dijo que ése vaya a ser el caso de Venom: Let There Be Carnage o alguna otra película en particular. Lo que sí dijo es que todo se va a aclarar en Spider-Man: No Way Home:

En realidad, existe un plan. Yo creo que ahora podría ser un poco más claro para la gente saber hacia donde nos dirigimos y pienso que cuando No Way Home se estrene, todavía más va a ser revelado

Esta declaración parece conectar con un rumor que ha estado circulando. Algunos informantes han dicho que esa película será la última de Tom Holland en el MCU y en la trama se va a explicar la separación de los dos universos. En otras palabras, Peter y compañía podrían terminar en el universo donde habitan Venom y Eddie Brock.

Dicho eso, el presidente agregó algo más que parece desmentir esa idea. Dijo que su buena relación con Kevin Feige podría permitir que los personajes de ambos universos interactúen en el futuro. Lo dijo como algo muy posible:

Lo grandioso es que tenemos una excelente relación con Kevin. Hay un increíble arenero ahí con el cual jugar. Nosotros queremos que esas películas del MCU sean absolutamente enormes porque eso es grandioso para nosotros y nuestros personajes de Marvel, y yo creo que es igual de su lado. Pero nosotros tenemos una gran relación. Yo pienso que hay muchas oportunidades que van a ocurrir.

Ya en otras ocasiones se había dicho que a ambas partes les conviene que las películas de la competencia sean un éxito. No hay duda de eso. Lo interesante es que ahora haga énfasis en que tienen una buena relación como para que algo ocurra entre ambos universos. Lo más probable es que esto se pudiera limitar a algún cameo u otra cosa por el estilo. A menos de que esté haciendo referencia a que van a hacer un nuevo trato con Marvel que pudiera permitir una mayor interacción entre ambos mundos. No nos queda más que esperar para saber cómo se va a desarrollar ese asunto.

