Spider-Man: No Way Home | Nueva teoría cree que la película podría introducir a Spider-Girl o a Spiderling

Spider-Man: No Way Home ha sido una fuente interminable de rumores y teorías desde que se anunció su existencia. La razón es una muy simple. El lanzamiento de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% demostró las posibilidades de mostrar el Spider-Verse en la pantalla grande. Al instante los fans se pusieron a soñar con la posibilidad de que la tercera película live-action de Peter Parker para el MCU hiciera lo mismo. Sólo que no quería ver cualquier versión alternativa del personaje. Lo que los fans soñaban es reunir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en una sola película. El anunció de que Jamie Foxx y Alfred Molina van a volver a interpretar a los villanos de esas versiones del personaje le dio mucha fuerza a la idea de que esto en verdad va a pasar.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Lamentablemente, Andrew Garfield ha estado negando que él vaya a regresar. Por su parte, Tobey Maguire no ha confirmado ni negado nada. No sabemos si vaya a aparecer realmente, pero acaba de surgir una nueva teoría que lo pone como pieza clave para la introducción de Spider-Girl o Spiderling en el MCU. Ésta se basa en la idea de que no van a rejuvenecer a Maguire. La idea es que han pasado unos veinte años y la relación entre Peter Parker y Mary Jane se mantuvo todo este tiempo. El resultado lógico de esto es que en su rincón del multiverso tuvieron a una hija. En los cómics Spider-Man tuvo una hija llamada May Parker que fue secuestra y murió. Años más tarde ocurrió el evento llamado One More Day en el que se eliminó de la continuidad el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane Watson. La lógica detrás de estas acciones es que tener hijos envejece a los personajes y ya sabemos que tienen que mantenerse siempre jóvenes.

Existen dos versiones alternativas en las que esto no ocurre y sí tienen a una hija. La primera y más famosa versión es una donde al final de la Clone Saga, los Parker logran recuperar a su hija. En una pelea con Green Goblin, Peter pierde una pierna y se retira. Por su parte, su hija crece y se convierte en Spider-Girl. Sus aventuras ocurren en la continuidad especial MC2 que para algunas personas en Marvel consideran que está es la verdadera y natural progresión de la vida de Peter Parker.

No te pierdas: Spider-Man: No Way Home | Nueva filtración indica que Kirsten Dunst podría salir

La otra versión es más reciente y se conoció en el 2015 en la serie Amazing Spider-Man: Renew Your Vows. Ocurre en una realidad alternativa donde nunca pasó el One More Day, pero May Parker sí murió. Paulatinamente ellos tienen una segunda hija que se llama Annie Parker, cuyo nombre completo en realidad es Anna-May Parker. Ella crece y se convierte en Spiderling. La diferencia entre esta historia y la de May Parker es que aquí ella y sus papas luchan juntos como una familia de superhéroes. En esta realidad Mary Jane es la superheroína Spinnerett. Ambas hijas hacen acto de aparición en la secuela del cómic Spider-Verse: Spider-Geddon.

La teoría básicamente implica que si aparece un Tobey Maguire en edad de tener una hija adolescente, ella va a ser cualquier de las dos que existen en los cómics. La teoría no ha tomado en cuenta la posibilidad de que pudieran inventar una hija completamente nueva para la película. Lo interesante de esta teoría es que son un par de personajes que no hemos visto en ninguna caricatura, película ni nada. Le daría un toque novedoso al personaje que se introdujera la posibilidad de un final feliz para Peter y Mary Jane y con ello la introducción de una hija.

Lamentablemente todo esto no es más que una especulación. No tenemos forma de saber si Maguire va a aparecer y por ello, es todavía más disparatado pensar que podría aparecer una hija del personaje. En todo caso sí estaría bien que llegará a aparecer en algún proyecto futuro. Quizá en la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo.

No te quedes sin leer: Spider-Man: No Way Home | Willem Dafoe como el principal villano podría haber sido confirmado