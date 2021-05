Miles Teller reemplazará a Armie Hammer en serie sobre la realización de El Padrino

Ha pasado un buen rato desde que Miles Teller tiene un proyecto de alto perfil. El actor, a quien seguro recuerdan por Whiplash: Música y Obsesión - 94%, estará de regreso en cines con TTop Gun: Maverick Maverick este año y próximamente también en la televisión con la serie The Offer, historia sobre la realización de la película El Padrino - 99%, a la cual se acaba de unir y en la que reemplazará a Armie Hammer, actor que fue separado del proyecto a principios de año.

Te recomendamos: Armie Hammer deja serie sobre El Padrino tras escándalo de canibalismo

De acuerdo con Variety, Miles Teller interpretará al productor Al Rudy en la serie The Offer de Paramount Plus. El actor tomará el papel luego de que éste quedará vacío tras la partida de Armie Hammer Además, funcionará como productor ejecutivo. El show va a narrar las experiencias de este personaje cuando intentó hacer la película El Padrino, el clásico de Francis Ford Coppola que se ha convertido en uno de los referentes del cine.

Todavía no hay más detalles sobre el elenco. Se sabe que la serie está basada en revelaciones nunca antes conocidas sobre la producción de ese filme a principios de la década de los 70s. Igualmente, se ha confirmado que el director Dexter Fletcher será el encargado de dirigir el primer y último episodio mientras que el show será escrito por la guionista Nikki Toscano.

Como quizá hayan escuchado, Hammer comenzó el año siendo señalado por mantener relaciones abusivas con mujeres mientras estaba casado. Más tarde, aunque él negó las acusaciones, dos mujeres públicamente lo señalaron de violación y la policía de Los Ángeles confirmó que lo estaban investigando. Esto llevó a que su agencia, publicista y varias películas en las que había sido contratado, cortaran vínculos con él.

Continúa leyendo: El Padrino podría tener una trilogía de secuelas como Star Wars, dice Francis Ford Coppola

The Offer parece no ser la excepción. Este es el segundo proyecto en desarrollo que lidia con los problemas a los que Rudy y Coppola se enfrentaron cuando quisieron hacer su adaptación de la novela de Mario Puzo con Al Pacino y Marlon Brando. La otra se llama Francis and the Godfather, una película que contará con el actor Oscar Isaac como el aclamado cineasta, así que no se deben confundir ambos títulos.

Este será el segundo show que Teller protagonizará luego de su papel en Too Old to Die Young - 60%, serie del director Nicolas Winding Refn. Esta serie sigue la historia de un policía y el hombre que asesinó a su compañero en un mundo lleno de asesinos a sueldo, soldados Yakuza y sicarios de cárteles mexicanos. La pueden encontrar en Prime Video.

The Offer todavía no tiene una fecha de estreno, pero Paramount Plus parece tener confianza en el proyecto pues le dio una orden directa como serie y se compondrá de 10 episodios. Si El Padrino - 99% siempre ha sido de sus favoritas, seguro no se la van a querer perder y, para suerte de todos, la plataforma ya llegó a América Latina, por lo que no tendremos que esperar mucho más para poder ver qué resulta del proyecto.

También puede interesarte: Miles Teller podría protagonizar una nueva película con Shailene Woodley