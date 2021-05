Luca Guadagnino duda dirigir la secuela de Llámame por tu Nombre

Más malas noticias para los fanáticos de Llámame Por Tu Nombre - 97%. El coming of age romántico que conquistó en 2017, ha sido motivo de especulaciones desde su lanzamiento sobre una posible secuela. Entre que sí y que no, ahora el director de esa película, Luca Guadagnino, expresa dudas sobre poder consolidar una segunda parte, ya que está ocupado con nuevos proyectos, como el remake de Caracortada - 84%.

No te pierdas: Comparan a Luca, de Pixar, con Call Me By Your Name y el director reacciona

En entrevista con Deadline, el director Luca Guadagnino dice que, aunque sigue con ganas de hacer la secuela de Llámame Por Tu Nombre - 97%, tiene muchos otros proyectos en Hollywood que quiere realizar antes. Además del filme en el que está trabajando ahora, en el que se ha reunido con Timothée Chalamet, está también su compromiso para realizar una nueva adaptación del clásico de Brian De Palma, Caracortada.

Esto fue lo que dijo cuando le preguntaron sobre una posible secuela:

La verdad del asunto es que mi corazón sigue pensando en ello, pero estoy trabajando en esta película ahora [Bones and All] y, espero, pronto voy a hacer Cara Cortada y tengo muchos otros proyectos, así que me voy a concentrar en este lado del Atlántico y las películas que quiero hacer.

De lo que el director no habló en específico fue de las acusaciones en contra del otro protagonista de esa película, el actor Armie Hammer. Él fue señalado por supuestamente mantener relaciones violentas con varias mujeres. Dos de ellas los acusaron de violación y más tarde el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el intérprete estaba siendo objeto de una investigación por agresión sexual.

Con todo esto, no resulta extraño que el director prefiera mantenerse fuera del asunto. De cualquier forma, Llámame Por Tu Nombre - 97% fue un éxito y resultó nominada, en 2018, a varios premios Óscar entre los que se llevó el de Mejor Guion Adaptado. Después de ese filme, Guadagnino hizo su remake de Suspiria: El Maligno - 55% y la serie We Are Who We Are - 86% para HBO. Así que es verdad que se encuentra muy ocupado.

Te recomendamos: Luca Guadagnino asegura que su remake de Scarface será muy oportuno y de acuerdo a esta época

Bones and All es otra adaptación de una novela que Guadagnino está rodando. La historia sigue a una pareja de jóvenes que intentan escapar de su pasado. Los protagonistas serán Chalamet y Taylor Russell. Como mencionó, espera que una vez terminado este proyecto pueda seguir con el remake de Caracortada, un drama criminal sobre un migrante que se vuelve el líder de una red de narcotráfico.

Así que ahí lo tienen. No esperen ver a Chalamet de regreso como el buen Elio muy pronto. El actor también tiene una apretada agenda, pues se está preparando para ser el joven Willy Wonka en una precuela sobre el personaje y este año verá el lanzamiento de Dune, franquicia que el director Denis Villeneuve espera lanzar y continuar con una segunda parte que concluya la historia que se narra en la novela en la cual está basada.

Continúa leyendo: Los mejores remakes de la historia según la crítica