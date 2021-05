Cruella ya está disponible en cines y Disney Plus y el público reacciona

Hacer reboots y versiones en live action de sus clásicos ya se ha vuelto una costumbre para Disney, y aunque para algunos de los fans de sus películas resulta emocionante encontrarse con la versión “real” de sus personajes favoritos, hay quienes no han dejado de considerar que es algo innecesario e incluso se le ha señalado a la compañía por carecer de ideas nuevas y reciclar las viejas. A decir verdad, no se trata de ya no contar con ideas, sino de darle un giro a sus personajes conocidos quizá para tener una taquilla asegurada.

El paso de Disney por los live-action en realidad no ha tenido la mejor de las respuestas siempre; tal fue el caso de El rey león - 40% y Dumbo - 47%, sin dejar de lado a una de las villanas más significativas interpretada por Angelina Jolie: Maléfica - 50%. En el caso de esta última, uno de sus grandes errores fue romper con la esencia de la protagonista con el objetivo de darle un toque de bondad romantizando su sufrimiento y su maldad.

Cuando se dio a conocer que la compañía prepararía algo similar con Cruella de Vil, personaje creado en 1956 por Dodie Smith para su novela The Hundred and One Dalmatians y adaptada por Walt Disney para la pantalla grande en 101 Dálmatas - 98%, poca gente se mostró confiada en el proyecto con el temor de que se cayera en el mismo error. Sin embargo, la película ha logrado impresionar a los críticos y ahora al público.

Cruella - 93% narra la historia de origen de una villana que acepta su locura y su maldad sin pretender ser una buena persona, muestra sus motivaciones y va marcando un camino definido con pequeños guiños a la cinta de 1961. Si bien se ha aplaudido la interpretación de Emma Stone en el papel protagónico, también se ha aclamado el desarrollo del personaje, así como su relación con quienes le rodean.

Hay que recordar que en 1996 surgió el primer live action en donde Glenn Close inmortalizó a la extravagante diseñadora de modas, aunque fue sólo un retrato de lo mismo que se vio en la versión animada y se mostró lo que ya se sabía sobre ella y sus secuaces Gaspar y Horacio. En Cruella de Craig Gillespie el personaje recibe un plus al presentar a una joven ambiciosa con un toque punk y revolucionario en cuanto a su estilo.

Ahora que la película ya está disponible en las salas de cine y en el Premier Access de Disney Plus, los fans del personaje están encantados con la interpretación de Stone y no se han hecho esperar los comentarios en donde se asegura que la película resulta mucho mejor de lo que la mayoría esperaba. A continuación, puedes leer algunas de las reacciones que han sobre salido en las redes sociales, en donde muchos la consideran el mejor live action que ha ofrecido la casa del ratón.

#Cruella es totalmente diferente a los anteriores live-action de Disney. También es el mejor. Es la peli más oscura de todas y con un tono súper irónico que le pega muchísimo. Emma Stone está ESPECTACULAR. El vestuario y la fotografía son merecedores de Oscar. Me ha encantado.

Estoy enamorada de Emma Stone como #Cruella podría verla en loop jajajaja 😫❤🔥

¿El mejor live action de Disney? Si. Y el más arriesgado. #Cruella es un agasajo, llena de humor negro, estupendas actuaciones por dos reinas como Stone y Thompson y un gran soundtrack que parece el hilo conductor de la historia. La escena post créditos está padrísima. Fan 🤍🖤

Me encantó #Cruella las actuaciones de Emma Stone y Emma Thompson estuvieron increíbles, más los vestuarios y los guiños a 101 dálmatas wow y porque ustedes lo pidieron mucho, se viene el cosplay pronto jaja 🐶♥️

Hoy recordé por que te amo tanto Emma Stone 🖤🤍#Cruella

Disney hizo un buen remake live-action por primera vez. #Cruella

Disney making a good live-action remake for the first time in forever #Cruella

Debo decir que Cruella superó con creces mis expectativas anoche. / Si Emma Stone mantiene esta trayectoria, la comparación con Meryl Streep será inevitable en 10 años. #Cruella

Must say, Cruella far exceeded my expectations last night.



Must say, Cruella far exceeded my expectations last night.

If Emma Stone keeps up this trajectory, the Meryl Streep comparison will be inevitable in 10 years. #Cruella

Me encantó el soundtrack de Cruella.

