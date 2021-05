Reboot de Rugrats confirma que uno de los personajes es LGBTQ

La representación se ha vuelto una prioridad para la industria del entretenimiento, y aunque todavía puede resultar polémica la decisión de colocar personajes LGBT en series o películas para niños, eso no ha impedido que los estudios se arriesguen al boicot y lo hagan aún así. El ejemplo más reciente es el reboot de Rugrats (Aventuras en pañales) de Paramount+, nueva versión de la caricatura clásica con la que crecieron los millennials y centennials en las décadas de 1990 y 2000.

La serie original fue transmitida entre 1991 y 2004, tuvo 9 temporadas y 172 episodios, más tres largometrajes. El reboot fue anunciado en 2018 y se estrenó apenas ayer, 27 de mayo, con una animación por computadora, más atractiva para las nuevas generaciones. Pero la animación no fue lo único que cambió, también tenemos la sorpresa de que Betty, la madre de Phil y Lil, es miembro de la comunidad LGBTQ.

De acuerdo con LGBTQ Nation, Betty sería lesbiana y estaría separada del padre de los niños. Esto se sabe porque la actriz Natalie Morales, quien da voz al personaje, dijo en una entrevista con AV Club que el cambio en la sexualidad de Betty fue muy importante para ella (que también es parte de la comunidad LGBTQ):

Betty es una madre soltera con su propio negocio que tiene gemelos y todavía tiene tiempo para pasar el rato con sus amigos y su comunidad, y creo que es genial porque sirve como ejemplo de cómo vivir tu vida feliz y saludablemente como una persona queer y es simplemente un faro para los jóvenes queer que pueden no tener ejemplos de eso. Y sí, Betty es una caricatura ficticia, pero incluso las caricaturas fueron muy influyentes para mí cuando era niña y si hubiera estado viendo Rugrats y hubiera visto a Betty hablando casualmente sobre su ex novia, creo que al menos una parte de mí se habría sentido como si las cosas estuvieran bien en el futuro.

En la serie original, Betty vestía un suéter violeta con el símbolo de feminino, ahora lleva el símbolo de Géminis, y su pareja, Howard, era representado como afeminado, lo que convirtió a la pareja en un ejemplo de personajes LGBTQ de clóset. Estas son fueron algunas de las reacciones en redes sociales que fueron recopiladas por People:

Gente enojada por Betty siendo gay en el reboot de Rugrats. No sé cómo decirles chicos, Howard y Betty siempre fueron homosexuales, fue un matrimonio de conveniencia.

Escuchen. Escuchen. Estoy tan feliz de que Betty esté fuera del clóset en el reboot de Rugrats. Pero necesito saber si mataron a Howard. ¿Dónde está? ¿Está bien?

Wowza, me siento mal por la decisión de hacer que Betty sea gay en el reinicio de Rugrats cuando hay tantas identidades bi + que podrían haber elegido para honrar su palpable queerness y su relación con Howard de la original.

Todos sabíamos que Betty era gay. Simplemente no podían admitirlo abiertamente en los años 90. Me alegro de que sea canon ahora. #Rugrats

