Zack Snyder dijo que su película artúrica va a ser un western

Quien sea fanático de la fantasía o de la literatura artúrica y tenga el hábito de leer en inglés, seguro habrá notado a estas alturas que en ese idioma hay cientos de obras de esta temática para todos los gustos. Hay reescrituras feministas, de ciencia ficción, realistas y del género que se te ocurra. Inclusive existe una serie de novelas de Maurice Broaddus llamada Knights of Breton Court en la que vemos a los personajes artúricos como pandilleros afrodescendientes de las calles de Indianápolis. Esto se debe a que el rey Arturo, Lanzarote, Merlín, Ginebra, Morgana y muchos otros han sabido permanecer en la literatura de Estados Unidos e Inglaterra por siglos.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Lo artúrico es una de las tradiciones literarias que ha logrado permanecer en la cultura popular desde la Edad Media hasta nuestros días. En el cine no todos los intentos han sido tan afortunados como quisiéramos. Probablemente la mejor y más querida película artúrica sea Monty Python and the Holy Grail - 97%, aunque Pescador de Ilusiones - 82% es otro buen ejemplo.

Desde hace un tiempo sabemos que Zack Snyder tiene la intención de hacer una película Artúrica. No se ha dicho mucho al respecto. Él había dicho que sería una versión fiel, pero hoy sabemos que ese no va a ser el caso, a menos de que uno sea muy flexible con esa palabra. El director dio una entrevista para el podcast IMDb's Movies That Changed My Life en la que reveló algo inesperado de esta película. Va a ser un western. Así es, leyeron bien. Va a trasladar a estos personajes al Viejo Oeste. En su caso así lo ha decidido porque considera que es una manera de americanizar la historia:

También lee: Zack Snyder quiere hacer una adaptación 100% fiel de The Dark Knight Returns

He estado trabajando en una nueva versión de la leyenda artúrica que esté ubicada en el Viejo Oeste. Mi tesis es que he estado tratando de tomar la leyenda artúrica, la cual literalmente es mitología de otra cultura. Yo no soy inglés, así que yo… pero amo esa historia mitológica. Así que pensé, ‘Oh ¿qué pasaría si lo sobrepongo sobre el Viejo Oeste y lo trato de hacer parecido a la mitología de Estados Unidos y simplemente lo trato de hacer como la mitología de Estados Unidos? O, francamente, la mitología con la que crecía, y veo si no puedo hacer funcionar esas cosas, tú sabes.

Es una idea interesante y una aproximación a lo artúrico que sería refrescante en estos tiempos. No obstante, alguien debería recomendarle aleer el libro King Arthur in America (1999), de. En ese libro aprendería que desde que existe literatura en Estados Unidos los escritores han encontrado múltiples formas de americanizar esa historia. El ejemplo más conocido es A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889), de Mark Twain . Uno de los elementos centrales de esa novela es que Arturo y sus caballeros son humanos normales indistinguibles de cualquier otra persona. No creo que sea una mera casualidad que esta novela haya sido adaptada por Hollywood nueve veces.

Algo que también aprendería, si es que no lo sabe, es que la novela Little Big Man, de Thomas Berger puede ser interpretada como un western artúrico. Así es. Snyder no está inventado el hilo negro ni nada por el estilo. Mucho menos si recordamos que fue adaptada al cine por Arthur Penn en 1970: Pequeño gran hombre - 96%. En otras palabras, su western no sería el primero en retomar elementos artúricos y trasladarlos al Viejo Oeste.

En tiempos más reciente se escribió la novel The Cowboy with the Tiffany Gun, de Aaron Latham que relata la aventura de un vaquero que busca el Santo Grial en el Viejo Oeste. Quizá Snyder ya conozca todo esto. Será cosa de esperar a ver si este proyecto arranca y qué giro le quiere dar a esta interpretación particular de lo artúrico.

No te quedes sin leer: Rumor: El SnyderVerse tiene altas posibilidades de ser restaurado