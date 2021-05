Teyonah Parris dijo que Nia DaCosta va a hacer historia con The Marvels

Una de las noticias que más sorprendió a los fans de Marvel fue descubrir que la secuela de Capitana Marvel - 60%va a ser una película centrada en un equipo de superhéroes. Eso se entendió cuando se revelo que su nombre es The Marvels. En otras palabras, vamos a ver un equipo formado por Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Como suele pasar con todos los proyectos de Marvel no conocemos absolutamente nada de la historia. Lo que sabemos por WandaVision - 95% es que Rambeau no está en los mejores términos con Danvers. Por el contrario, parece tenerle cierto resentimiento a la vieja amiga de su madre. Muy probablemente por estar ausente mientras su madre perdía la batalla contra el cáncer. Lo vamos a saber con certeza cuando esa película se estrene. Por otra parte, en los cómics Kamala Khan es muy fanática de Danvers es muy probable que veamos este aspecto en la futura serie del personaje en Disney Plus y en esta película.

Teyonah Parris habló con Collider y, como era de esperarse en estos momentos, se mencionó a esta futura película del MCU. La actriz habló de lo que tiene permitido. En otras palabras, se centró en su experiencia trabajando con la directora Nia DaCosta. Dijo que es una directora asombrosa con quien siente la confianza de decirle sus pensamientos sobre su personaje. Lo más importante es que dijo que ama lo que está haciendo y que sabe que ella va a hacer historia con esta película, lo cual se puede interpretar como que va a marcar un antes y un después en el MCU y en el género de superhéroes:

Continúa leyendo: The Marvels establecerá uno de los equipos de superhéroes femeninos más importantes hasta ahora

En cuanto se refiere a sus actores, yo siento que ella tomó y toma, inclusive cuando empezamos a construir el camino para The Marvels, un gran cuidado en escuchar nuestras retroalimentaciones sobre quién es este personaje, qué historia estamos intentando contar y encontrando caminos para hacerlo. Por ejemplo, la mayoría del tiempo cuando yo digo ‘Ey, he estado pensando esto’, ella ya lo había pensado y está meditándolo y trabajando en maneras de llevarlo a cabo. Ella estaba así de ‘sí, sí, sí. Yo iba a llegar a eso. Esta esto, aquello y eso otro que estoy pensando para ese momento. Yo me quedo así de ‘Oh, está bien’. Así que amo que ella siempre está pensando por adelantado y que yo siempre me siento invitada a hablar con ella y decirle opiniones sobre la historia, arcos de los personajes y hablar sobre su desarrollo. Simplemente amo su punto de vista. Amo sus sensibilidades, sus sensibilidades visuales. Ella es muy inteligente. Estaba emocionada de trabajar con ella entonces y cuando me enteré de The Marvels. Quiero decir, es historia. Ella está haciendo historia. Ella es asombrosa y no puedo esperar a que el mundo vea la maravilla que es Nia DaCosta.

Por otra parte, hay que recordar que en los últimos tiempos estuvo circulando un rumor lleno de mala fe sobre esta película. Las malas lenguas estuvieron diciendo que la razón para que esta película tenga tres protagonistas se debe a que el estudio no tiene fe en Brie Larson. Giant Freakin Robot ha dicho que la razón principal es toda la controversia alrededor de esa actriz, la cual existe desde antes de que saliera la película y que no ha muerto con el tiempo. Esto se combinó con que en Marvel siente que la actriz no es suficiente para motivar a las audiencias a ver su película:

Los poderes que son [en Marvel] no siente que ella sola haya sido suficiente en la primera película. Ellos decidieron reconfigurar la secuela protagonizada por Brie Larson en una película de un equipo como una forma de atraer al público y a los fans.

Esto no parece no tener ni una pizca de verdad. Lo más probable es que esté motivado por el odio que algunos individuos tiene hacia esta actriz por declararse feminista.

No te vayas a perder: The Marvels: Brie Larson agradece a Miley Cyrus por ayudarle a sacar su ‘fuerza sobrehumana’