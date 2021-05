Disney estuvo a punto de comprar Warner hace cinco años

Cuando en marzo de 2019 The Walt Disney Company compró Fox se hizo con una enorme cantidad de activos que la convirtió en una de las empresas de entretenimiento más grandes de los últimos tiempos. Pero tal vez las cosas hubieran sido bastante diferentes de haber comprado Time Warner hace unos cinco años. Un reporte reciente de The New York Times sostiene que Disney estuvo muy, muy cerca de comprar Warner pocos años atrás. ¿Se imaginan los eventos que hubiesen tenido lugar gracias a semejante acuerdo? En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Hace treinta años, The Walt Disney Company era bastante más modesta, una empresa dedicada al entretenimiento familiar, muy concentrada en sus series y películas sin ir demasiado lejos. Pero bajo el liderazgo de Bob Iger, Disney fue capaz de adquirir otros bienes poderosos tales como Pixar, Marvel, Lucasfilm y más recientemente Fox. Ahora la empresa del ratón es casi invaluable y tiene bajo su poder buena parte de los derechos que generan el mayor entretenimiento en nuestros días. The New York Times revela que Disney casi se hace con Time Warner, posibilidad que la hubiera convertido en un ente mucho más poderoso de lo que es ahora. Aquí lo revelado por el sitio:

En octubre de 2016, poco antes de que Time Warner y AT&T anunciaran su acuerdo, Bob Iger, el director de Disney en ese momento, llamó a Jeff Bewkes, el jefe de Time Warner, según dos personas íntimamente familiarizadas con esos detalles. El líder de Disney le preguntó a Bewkes si estaría interesado en una posible fusión. Era demasiado tarde, dijo Bewkes. Ya había algo en las obras. Iger le deseó lo mejor y colgó el teléfono.

Si The Walt Disney Company hubiera comprado Time Warner, tendría en la bolsa todo lo relacionado con DC. Las posibilidades suenan bastante grandiosas para quienes son fanáticos de los superhéroes, ¿un crossover entre el MCU y el DCEU? Por ahora solo queda en la mente de los seguidores como un sueño remoto pero sin lugar a dudas el panorama sería bastante diferente a lo que conocemos.

La más reciente fusión entre empresas fue anunciada ayer por la mañana. Se confirmó la adquisición de MGM a manos de Amazon, conglomerado que se ha hecho con James Bond y Rocky de manera definitiva. Sin lugar a dudas, Jeff Bezos ha hecho de su compañía un fiero competidor para otros grandes del entretenimiento como Netflix y Disney, y el día de ayer obtuvo una de sus mayores victorias al adquirir la mítica Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Qué otros objetivos tiene en su agenda? Los otros deben estar muy atentos a sus movimientos y continuar avanzando en el voraz campo de batalla que es la industria de cine y televisión de Hollywood.

Pero aunque Disney no terminó comprando Time Warner, tiene tantos quehaceres que tal vez no podría darse abasto. Tan solo con Lucasfilm y Marvel Studios tiene incontables proyectos que llenarán los cines y la televisión durante la siguiente década. Star Wars tiene en puerta un buen puñado de series para Disney Plus que traerán de regreso a varias estrellas queridas de la galaxia lejana, sin olvidarnos de todas las nuevas que están por aparecer. Por otro lado, Marvel Studios ya está comenzando la nueva etapa de su universo cinematográfico y los meses próximos estarán llenos de rostros nuevos y conocidos que darán forma a una nueva gran aventura.

Por su parte, Warner disfruta/padece tiempos mixtos justo ahora. Los fans del DCEU no están contentos con sus movimientos pero existen muchas otras producciones en camino que le dejarán enormes ganancias y prestigio.

