Alejandro González Iñárritu reconstruye torre del Castillo de Chapultepec para su nueva película

Han pasado cinco años desde que vimos Revenant: El Renacido - 82%, la más reciente película del aclamado director Alejandro González Iñárritu. El realizador se encuentra, desde el año pasado, trabajando en su siguiente proyecto y los detalles sobre el mismo han sido celosamente resguardados por el equipo de producción. No obstante, se ha podido confirmar que recreará una parte del Castillo de Chapultepec para su película.

De acuerdo con El Universal, el director Alejandro González Iñárritu ha recreado una de las torres del Castillo de Chapultepec para su próxima película. El diario informa que la construcción está a cargo del diseñador de producción Eugenio Caballero. Esto para montar una versión de la batalla entre soldados mexicanos y estadounidenses que ocurrió en ese lugar cuando era una escuela militar a mediados del siglo XIX.

El reporte indica que fue a través de una solicitud de información que han podido confirmar que el director lleva ya unos meses trabajando en los alrededores de la zona para su nuevo filme el cual se llama tentativamente, Limbo. El documento que refiere habría revelado que ha pagado, por el uso de locaciones como la fuente Chapulín y las escaleras de los Leones, aproximadamente 100 mil pesos.

Set de Limbo. Foto especial de El Universal

González Iñárritu (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, 21 Gramos - 80%, Babel - 69%) ha sido muy cuidadoso de que no se filtren detalles sobre su película. El director rara vez ofrece entrevistas o hace apariciones cuando no se encuentra promocionando alguno de sus trabajos. Más recientemente lo vimos en algunos eventos a mediados de 2019 cuando se preparaba para celebrar los 10 años del lanzamiento de su primer largometraje Amores Perros - 92%.

Los primeros rumores desde que se reveló que ya trabajaba en su siguiente producción, y que ésta se rodaría en México, comenzaron a finales de ese año, pero, como a muchos, parece que la pandemia puso un par de obstáculos al rodaje, el cual se retomó a finales del año pasado. Se sabe que rodó unos días en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ahora se confirma que ha pasado también unas semanas recreando el Castillo de Chapultepec.

Todo parece indicar que el filme tendría una adaptación de estos hechos históricos que ocurrieron durante la guerra entre México y Estados Unidos en 1947. Por supuesto, esto no es más que especulación puesto que no se ha revelado nada de forma oficial. Las escenas que se rodaron en el corazón de la capital no parecían estar ambientadas en esa época, por lo que habrá que ver qué clase de sorpresa nos tiene preparada con Limbo y cómo se relaciona con ese periodo.

Alejandro González Iñárritu es uno de los directores mexicanos más aclamados por la crítica. Aunque Limbo sigue en producción, no es exagerado decir que cuando finalmente se den a conocer detalles sobre la película el mundo entero estará pendiente de los mismos. El saber que el también ganador del Óscar, Eugenio Caballero, está trabajando en el filme no hace más que aumentar la anticipación por ver el resultado final en el cine.

