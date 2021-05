Uno de los temas más controversiales de los últimos años es la cultura de la cancelación. Lo que algunos llaman cacería de brujas y otros consideran la mejor oportunidad para dar espacio a aquellos que no tenían voz ni representación en el espectáculo, se ha convertido en un movimiento que abarca todas las artes y que rápidamente demostró ser un arma de doble filo. Quizá lo más interesante de este movimiento es que se encuentra, desarrolla y presiona a partir de las redes sociales, lo que lo convierte en un arma de doble filo que puede acabar con la carrera de alguien o levantar proyectos perdidos en un día.

También lee: Las mejores comedias de superhéroes



La comedia es uno de los géneros que más afectado se ve por la cultura de la cancelación. Es claro que muchas bromas de antes serían imposibles de llevar a cabo hoy en día, pero ¿es lógico acabar con alguien porque hace treinta años hizo algo que se consideró gracioso? La comedia evoluciona conforme cambia su público, pero hoy más que nunca existen mil filtros para que una broma no ofenda a alguien. Para muchos se trata de ir contra el propio estilo, pues en la risa se encuentra la crítica social y el ataque contra el público para exponer su propia hipocresía o sus vulnerabilidades sociales.

Nunca ha sido raro que un comediante diga algo que ofenda, el problema es que lo que antes se dejaba pasar ahora no.

Muchos comediantes están en contra de las limitaciones de la cultura de la cancelación, pues se trata de una censura que se da desde la creación o al momento de exponerla al público. Sin embargo, otros consideran que estamos en un tiempo donde la comedia debe encontrar otras vías, más allá de la burla y el ataque, para hacer reír a una sociedad que supuestamente tiene claras sus ideologías particulares.

Es por ello que es una verdadera sorpresa cuando alguien como Seth Rogen defiende la cultura de la cancelación. Rogen es famoso por llevar al límite su comedia, desde sexo explícito e incómodo hasta ataques políticos capaces de causar tensión real, el actor y director nunca se ha manejado con cuidado y considerando las emociones de su público. Durante una entrevista en Good Morning Britain, el actor reconoció que hay chistes suyos que no han envejecido bien, pero que no va a defenderlos.

También te puede interesar: Seth Rogen anuncia que no volverá a trabajar con James Franco tras acusaciones de abuso sexual

El director de Una Loca Entrevista - 51% y Este es el Fin - 82% incluso invitó a sus colegas comediantes a hacerse responsables de sus insultos y aceptar que las cosas han cambiado:

Decir cosas horribles es malo, así que si has dicho algo terrible entonces es algo que deberías confrontar de alguna forma. No creo que eso sea cultura de la cancelación. Eres tú diciendo algo terrible si es que eso fue lo que hiciste.

De manera específica, Rogen cree que es normal en la comedia que algunas bromas envejezcan mal ante el público actual:

Hay ciertas bromas que realmente no han envejecido bien, pero creo que eso es parte de la naturaleza de la comedia. Creo que, conceptualmente, esas películas son intocables y creo que hay una razón por la cual han durado y la gente las sigue viendo y disfrutando ahora. Las bromas no son cosas que necesariamente estén hechas para durar.

Estos comentarios parecen responder a Chris Rock y a Donald Glover, quienes hace poco externaron su opinión sobre cómo la cultura de la cancelación ha afectado a la comedia, provocando una ola de series y cintas aburridas y poco arriesgadas. Rock también comentó que ahora todos temen hablar y expresarse por temor a que su carrera se vea afectada. El propio Rogen no se escapa de esto y no por el contenido de sus películas. Hace unas semanas las redes sociales pedían que Rogen fuera cancelado por su amistad con James Franco, quien fue acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual. Aunque las acusaciones se conocen desde hace años, y en su momento él no dijo nada, ahora parece que la presión fue tanta que Rogen declaró que nunca volvería a trabajar con el protagonista de The Disaster Artist: Obra Maestra - 94%.

No te vayas sin leer: Seth Rogen revela que George Lucas sí creía que el mundo acabaría en 2012