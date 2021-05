Eternals: fans mexicanos enloquecen tras notar a Chichen Itzá en el tráiler

Eternals es una de las películas más esperadas de Marvel Studios. En ella se presentarán nuevos personajes, los superhumanos conocidos como Eternos, quienes han habitado el planeta durante decenas de miles de años, ocultos entre los seres comunes. El primer teaser tráiler llegó a las redes sociales hace tan solo un par de días y algunos notaron la presunta aparición de una famosa ciudad mesoamericana. Los internautas siguen desmenuzando el material hasta el cansancio con el objetivo de obtener todos los detalles sobre una de las próximas entregas del MCU.

Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuvimos una película de Marvel Studios en cartelera, todo gracias a la pandemia de coronavirus que durante varios meses mantuvo cerrados los cines del mundo. Pero Kevin Feige está preparado para presentar al mundo las nuevas producciones de su empresa y una de ellas es Eternals, dirigida por Chloé Zhao, quien en la última edición de los Óscar se llevó el premio a Mejor Director. Está claro que el estudio pretende sacar el máximo provecho de la cinta que quedó en manos de la ahora triunfadora cineasta. Podría ser algo muy diferente al resto de composiciones Marvel en la pantalla grande.

El avance de Eternals nos presenta lo que parecen ser flashbacks de las largas vidas de los Eternos en la Tierra. Los vemos aparecer en distintas época de la historia humana y una de ellas parece ser la llegada de los europeos a Mesoamérica. En redes sociales algunos están señalando la aparente adición del templo de Kukulkán entre las imágenes del teaser, edificio estelar en la ciudad y centro ceremonial maya que tuvo su apogeo en el clásico tardío y el posclásico temprano dentro del proceso de desarrollo civilizatorio previo a la conquista. Tendremos que esperar un poco hasta descubrir si en verdad se trata de la famosa maravilla del mundo moderno, puesto que el material del tráiler no es lo suficientemente claro.

El teaser tráiler de Eternals nos permitió un buen acercamiento a los personajes principales. El elenco de Eternals fue presentado oficialmente en la D23 de 2019, incluye a numerosas estrellas conocidas pero también a otros que dan sus primeros pasos en la industria. Se encuentran presentes Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Don Lee (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi), Barry Keoghan (Druig), Kit Harington (Black Knight) y Richard Madden. Sin lugar a dudas, Marvel Studios no se lo pensó dos veces al momento de contratar a influyentes celebridades de Hollywood.

De acuerdo con las historietas Marvel, los Eternos son seres prácticamente inmortales aunque no difíciles de matar. Entre sus habilidades encontramos fuerza aumentada, agilidad, velocidad, resistencia, curación, manipulación de la energía, teletransportación, vuelo y muchas más. El teaser tráiler nos permite ver que son realmente poderosos pero que se han mantenido ocultos entre los humanos durante mucho, mucho tiempo. Por supuesto que en redes sociales no han pasado desapercibidas las burlas hacia los nuevos superhéroes debido a su nula intervención en el conflicto contra Thanos; algunos los justifican señalando que durante aquel incidente los Eternos no recordaban sus identidades.

Después de una largo tiempo extendido por la pandemia de coronavirus, Eternals llegará a los cines el próximo 5 de noviembre para complacer a los fans. Marvel Studios está a punto de comenzar con la fase 4 de su saga y vaya que nuevos desafíos les esperan a sus protagonistas. ¿Los Eternos ahora sí responderán a la siguiente amenaza de escala galáctica que se haga presente en la Tierra?

A continuación te presentamos una serie de tuits que señalan la presunta aparición de Chichen Itzá en el tráiler de Eternals.

Me acabo de dar cuenta, ¿¿Eso es #ChichénItzá?? 😍😍🤩🤩😍😍🤩🤩❤️❤️❤️ Amigos ya me ganaron con Salma Hayek y la historia Maya...#Eternals #ETERNOS 🇲🇽 pic.twitter.com/mwQaIOlTFn — Ury Zoh (@KaijuMundo) May 24, 2021

Piel chinita cuando vi a Salma Hayek y lo que parecer ser Chichén Itzá en el trailer de #Eternals ❤️ pic.twitter.com/pDSU2TURZ1 — Adam Sleiter (@Adsleipm) May 24, 2021

