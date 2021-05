“Capitán Rogers” se vuelve tendencia después del tráiler de Eternals

El tráiler de Eternals ha dado mucho de que hablar a los fans. En primer lugar, muchos se regocijaron de que por fin podamos ver cómo será la película que Chloé Zhao ha preparado para Marvel. Luego muchos se preguntaron dónde estuvieron mientras Thanos, quien en realidad es un Eternal de Titán, destruía a la mitad de la vida del universo. A los fans más perspicaces les llamó la atención algo completamente diferente.

El tráiler cierra con una escena en la que Sprite se pregunta quién va a ser el nuevo líder de los Vengadores e Ikaris dice que él, lo que causa cierta incomodidad a los demás Eternals. Lo interesante de esa escena son dos cosas. Por una parte, que se puede ver cómo algo metaficcional que refleja el tipo de discusiones que tienen los fans todo el tiempo. Por otra, Sprite no dijo Capitán América ni Steve Rogers, sino una combinación de ambos: Captain Rogers (Capitán Rogers).

La mayoría de los fans piensan que se usó este nuevo apelativo como una manera de que quede claro que hay un nuevo Capitán América: Sam Wilson. Es un pequeño detalle, pero uno que refuerza el nuevo título de este personaje y que, en parte, explica porque salió ese tráiler hasta ahora. Si lo pensamos, si hubiera dicho ‘Capitán América’ muchos lo hubieran percibido cómo que le está faltando al respeto a Wilson. Además, hay que tomar en cuenta que es una manera simple e ingeniosa de que le quede claro a todo el mundo que está película ocurre después de Falcon y el Soldado del Invierno - 97%. Es un pequeño detalle, pero uno que funciona perfectamente en varios niveles.

Mucho de ellos fueron a Twitter para hablar del tema hasta que “Capitán Rogers” se volvió tendencia. Algunos celebraron el asunto, otros hicieron memes y otros lamentaron que Steve Rogers y Tony Stark ya no sean parte del MCU.

Aquí les dejamos los mejores tuits:

Cuando te das cuenta de que lo llaman ‘Capitán Rogers’ porque todavía tienen al Capitán América

When you realize they call him "Captain Rogers" because they still have Captain America. https://t.co/X0ZzhaWXSd pic.twitter.com/XKKnQ28nJ0 — 🎄Academy X-tudent🎄 (@LetsAcademyX) May 24, 2021

‘Así que ahora que Capitán Rogers y Iron Man ya no están’.

So now that Captain Rogers & Iron Man are both gone ... pic.twitter.com/aXbaQd1MvT — Fandom (@getFANDOM) May 24, 2021

‘Ahora que Capitán ROGERS y IRON MAN ya no están’ es una pequeña y simple cosa, pero muy placentera para mí porque Capitán AMÉRICA está completamente bien, muchas gracias.

“now that Captain ROGERS and IRON MAN are gone” such a simple little thing yet very pleasing to me because Captain AMERICA is doing perfectly fine thank you. pic.twitter.com/JxUvpeDpXl — Sasha ‎✪ ४ (@Winter_Mischief) May 24, 2021

‘Así que ahora que Capitán Rogers y Iron Man ya no están’ Gracias por recordarme lo mucho que extraño a Steve y a Tony, Marvel.

"so now that captain rogers and iron man are both gone..." THANKS FOR REMINDING ME HOW MUCH I MISS STEVE AND TONY MARVEL😭#Eternals pic.twitter.com/VsMV9vYZFb — 𝙠𝙖𝙩𝙧𝙞𝙣𝙖 🦋‎⧗ 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙢𝙤𝙧𝙚✨💛 (@swiftiestanwbu) May 24, 2021

‘Así que ahora que Capitán Rogers y Iron Man ya no están’ Okay, ¿por qué tiene que doler tan profundamente? Es sólo una línea de un teaser trailer, maldita sea.

"so now that captain rogers and iron man are both gone..."



OKAY, WHY DID IT HAVE TO HURT LIKE HELL? IT'S JUST ONE LINE FROM A TEASER TRAILER, GODDAMN IT 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/piFTOrikjo — mik | IA CUZ 🔥 HELL WEEK 🔥 (@miklovesstony) May 24, 2021

‘Ahora que Capitán Rogers y Iron Man ya no están’ Jajaja. Estoy bien, no se preocupen.

“now that captain rogers and ironman are gone—“



hahaha im good no worries pic.twitter.com/bN1Mlp0vcO — M&M ¨̮ | Papi Churro (@bby_native) May 24, 2021

Al principio estoy así de ‘Capitán Rogers ya no está’, pero luego me doy cuenta de que tenemos a este Capitán América.

at first I’m like ⠀⠀ ⠀⠀but then i realize

“captain rogers ⠀⠀ ⠀⠀we have this

is gone”⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀captain america pic.twitter.com/AYAECRhDVp — 𝐀𝐋𝐀𝐒𝐊𝐀 ✩ (@epickosc) May 24, 2021

‘Así que ahora que Capitán Rogers y Iron Man ya no están, ¿quién crees que vaya a ser el nuevo líder de los Vengadores?’ Sam Wilson, el nuevo Capitán América.

“So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think is going to lead the avengers?”

Sam Wilson, the new captain america #Eternals pic.twitter.com/oHzKTfEzxn — chiara ‎✪ (@WINTERJEDII) May 24, 2021

La emoción de la parte Marvel de Twitter porque llamaron a Steve Rogers ‘Capitán Rogers’ en lugar de ‘Capitán América’ porque ahora Sam Wilson es Capitán América.

The excitement from Marvel Twitter that they called Steve Rogers “Captain Rogers” instead of “Captain America” because we got Sam Wilson as Captain America. 😭😂😂😂 pic.twitter.com/zExrYBSHU7 — BLACKLIVESMATTER (@Jasamgurlie) May 24, 2021

‘Ahora que Capitán Rogers ya no está’ tú tienes a Capitán Sam Wilson ahora. Hay que comenzar a respetar el nombre de mi mejor amigo.

“now that captain rogers is gone—“



you have captain sam wilson now. let’s start putting respect on my besties name. — guneet (@catwsthefilm) May 24, 2021

Cualquiera que esté enojado por ‘Así que ahora que Capitán Rogers y Iron Man ya no están, ¿quién crees que vaya a ser el nuevo líder de los Vengadores?’ en el tráiler de Eternals no lo entendió. Su familia se comporta como fans. Nuestra comenzó justo después de Endgame. Nadie le está faltan el respeto a Sam, Peter o Carol, ellos simplemente están especulando.

Anyone upset by, "Now that Captain Rogers and Iron Man are gone, who will lead the Avengers?" in the #Eternals teaser missed the point.

Their family is just like fans. Our discussion started right after Endgame. No one is dissing Sam, Peter, or Carol - they're simply speculating. pic.twitter.com/FX7eo17GSp — WriterIowa 🇺🇲 (@writeriowa) May 24, 2021

Capitán Rogers *Solloza*