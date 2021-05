Los fans se burlan de los Eternals por no ayudar a los Vengadores contra Thanos

Hoy salió el tan esperado primer tráiler de Eternals. Hay un par de cosas que llamaron la atención de todos los fans. La primera es que se reveló, con una escena cómica, que este grupo de héroes secretos sabe de la existencia de los Vengadores. La otra es el hecho de que dijeron “A lo largo de los años nunca hemos interferido, hasta ahora”. Ese “ahora” es dos años después de que Thanos acabara con la mitad de la vida de todo el Universo en Avengers: Infinity War - 79%

Lo que complica aún más las cosas es que Thanos es un Eternal. Así es. Es un miembro de esa raza, pero de la luna de Saturno, Titán. Red Skull confirmó que los padres de este villano son A'Lars y Sui-San. Ellos en los cómics son Eternals. Cabe decir que Marvel lanzó una instalación para promocionar esta nueva película en la que se vincula claramente a este ser como un miembro de esta especie:

Se dice que el origen de Thanos está en la luna más grande de Saturno, Titan, lo que lo hace titaniano en naturaleza. Sin embargo, dicen los rumores que Thanos es el último de una antigua y altamente sofisticada especia conocida a lo largo del universo como los Eternals.

Si han puesto esto, es una probable señal de que en la película se va a explicar la relación del loco titán con este secreto equipo de héroes y se dará una explicación a por qué el no era digno de que interfirieran, pero los Deviants sí lo son.

No obstante, los fans están muy molestos por eso y así lo han expresado en Twitter. No ha faltado quien ha dicho que siente pena por el que va a tener que escribir la explicación ya mencionada. Va a tener que ser una explicación muy convincente porque, en caso contrario, la mayoría de los espectadores van a pensar que este es un error en la planeación del MCU.

Aquí les dejamos los mejores tuits de esta serie de burlas:

Ok, pero para ser claros los Eternals no quisieron ayudar con Thanos

Ok but to be clear the Eternals didn’t feel like helping with Thanos — Shalyah Evans (@ShalyahEvans) May 24, 2021

Los Eternals viendo a Thanos vencer a los Avengers y matar a la mitad de la vida en el Universo

The #Eternals watching Thanos beat the Avengers and kill half of all life in the universe pic.twitter.com/5GWddw2MLQ — David Opie 🌈 (@DavidOpie) May 24, 2021

Siento verdadera pena por los guionistas de Eternals que tienen que imaginar una explicación sobre por qué los Eternals ignoraron un milenio de genocidios, guerra y desastres naturales, pero decidieron empezar a “ayudar a la humanidad” dos años después de que Thanos matara a la mitad de la población.

feeling real sympathy for the Eternals writers who had to dream up an explanation for why the Eternals ignored millennia of genocide, war & natural disasters, but decide to start "helping humanity" like 2 years *after* Thanos killed off half the population. — Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) May 24, 2021

Los Eternals auténticamente llegan con Starbucks 7000 años tarde para la reunión de “salvar al mundo”.

the Eternals are truly showing up with starbucks 7000 years late for the "saving the world" meeting — Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) May 24, 2021

Si yo fuera un Vengador, definitivamente ODIARÍA a los Eternals porque ¿dónde diablos han estados ustedes?

If I was an Avenger, I’d definitely HATE The Eternals cause where the hell were y’all at??? 😭 — the bad guy (@pinkprinttingz) May 24, 2021

Especialmente si, siendo fieles a los cómics, Thanos era un Eternal, así que sí era un problema de los Eternals y dejaron que los Vengadores lidiaran con él.

Especially since if it’s accurate to the comics Thanos WAS an Eternal so he was The Eternals problem and they let the Avengers deal with him😂 — CAPTAIN 117 | #FalconandTheWinterSoldier/fan (@captain_117) May 24, 2021

Los Eternals: “Nunca interferimos”. Los Vengadores y el resto de la humanidad después de Thanos:

The Eternals: “...we never intervened”



The Avengers and the rest of the world after Thanos: pic.twitter.com/3JH1tiL28J — Jodie-Leigh (@ajodieleigh) May 24, 2021

El hecho de que los Eternal supieran de los Vengadores. Se han estado riendo de ellos intentado salvar a la Tierra desde el 2012 y yo pienso que eso es icónico de ellos.

the fact that the eternals knew about the avengers? they’ve been laughing at them trying to save the earth since 2012 and I think that’s iconic of them pic.twitter.com/fbW7bU9Z7K — alias (@itsjustanotherx) May 24, 2021

Los Vengadores: pelean con Loki, Ultrón, Thanos. Casi mueren, se elimina a la mitad de todo el universo. Los Eternals: Se ven fuertes, muchachos.

The Avengers: fight loki, ultron, thanos. Almost died, wipe half the entire universe



The Eternals: Looking strong, guys🤗🤗 https://t.co/P6lATnn9CU — nana (@hanluizy) May 24, 2021

Los Eternals cuando los Vengadores estaban siendo destruidos por Thanos

The eternals when avengers was getting destroyed by Thanos #Eternals pic.twitter.com/4S11Bcm45f — Marvel/DC (@soapw1) May 24, 2021

Mi mayor problema con cómo Marvel está desarrollando a los Eternals es que se mencionó que ‘no sintieron la necesidad de interferir’ hasta ahora. Pero vieron a Thanos, un loco parte Eternals, recolectar todas las Gemas del Infinito y después eliminar a la mitad del universo.

My biggest gripe with how Marvel is setting up the Eternals is how they mentioned they “didn’t feel like they needed to step in” until now. But they watched Thanos, a part Eternal madman, collect all the infinity stones and then wipe out half the universe. — P 🤩 (@PenzaminFrankln) May 24, 2021

¿Qué estaban haciendo los Eternals mientras [pasaba lo de] Thanos?

Los Eternals viendo a los Vengadores pelear con Thanos

the #eternals watching the avengers fight thanos pic.twitter.com/g3M0l0NZcH — K is waiting for loki४ (@goldloki) May 24, 2021

Los Eternals mientras Thanos destruía a la mitad de toda la vida en el Universo