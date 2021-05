Episodio piloto del live-action de Las Chicas Superpoderosas será regrabado

Tal parece que las cosas no están de todo bien en el Saltadilla, o mejor dicho, en el live-action que The CW está desarrollando para Las Chicas Superpoderosas, la famosa serie animada que gozó de gran reputación en Cartoon Network durante sus emisiones en 1998 y 2000. Un nuevo reporte de Deadline sostiene que la cadena de televisión volverá a grabar el episodio piloto en algún punto de 2021. Con esta novedad podemos dar por hecho que la serie de televisión no se emitirá pronto y que incluso podría cambiar bastante su concepto en este tiempo de transición.

Las Chicas Superpoderosas, en inglés llamada The Powerpuff Girls, narra la historia de tres niñas creadas por un científico en un laboratorio. Aunque todo fue un accidente, las pequeñas resultaron ser las salvadoras de su ciudad, pues nacieron con increíbles poderes que les permiten combatir a las fuerzas del mal; después de todo, Saltadilla es un lugar que frecuentemente resulta atacado por monstruos gigantes y supervillanos. The CW está intentando llevar la grandes del trío a la acción de carne y hueso, sin embargo, el camino hasta la realización definitiva está siendo un poco problemático.

Deadline no expone motivos específicos sobre la regrabación del episodio piloto, no obstante, Warner Bros. TV Group todavía tiene fe en el éxito de la adaptación. Aquí las declaraciones de Channing Dungey, presidente del grupo: “Tenemos un trío de increíbles actrices en el centro de eso. No voy a decir que no haya sido un desafío. Llevar una caricatura infantil al live-action en una edad adulta ha sido una línea muy fina, pero creo que hemos hecho un gran trabajo al hacerlo.” Este gran retraso implica que todavía no existe una fecha de estreno fija para la serie de Las Chicas Superpoderosas en The CW.

Ahora bien, Chloe Bennet (Bombón), Dove Cameron (Burbuja) y Yana Perrault (Bellota) siguen afiliadas al live-action de Las Chicas Superpoderosas. El reporte de Deadline asegura que las actrices no han sido descartadas de sus papeles y que regresarán en el futuro para la grabación del nuevo episodio piloto. En semanas previas tuvimos un vistazo a lo que fue el capítulo iniciar, sin embargo, los atuendos de las superheroínas juveniles no fueron tan bien recibidos en redes sociales, por lo que seguramente veremos ligeros cambios en ellos.

De acuerdo con IMDb, la adaptación live-action de Las Chicas Superpoderosas llevará por título Powerpuff y su sinopsis menciona lo siguiente: “Tres mujeres en sus veintes con poderes y desilusionadas que solían luchar juntas contra el crimen, ahora se resienten de haber perdido su infancia y se enfrentan a la elección de reunirse ahora que el mundo las necesita.” La producción de The CW y Warner bebe directo de la nostalgia que representa la animación creada por Craig McCracken, así que posiblemente veremos referencias muy directas a los mejores episodios de la serie original. Tan solo esperamos que la nueva historia se encuentre a la altura de las expectativas y no se convierta en una decepción para los fans.

Además de Bennet, Dove y Perrault, Powerpuff incluye en su reparto a Donald Faison como el Profesor Utonio, Robyn Lively como la bella señorita Bellum, Nicholas Podany como Mojojo Jr y Tom Kenny como el narrador. La serie es producida por Greg Berlanti , quien ya se ha encargado de desarrollar varias de las series más exitosas de The CW; y el primer episodio piloto fue escrito por Diablo Cody ; vale la pena preguntarse si se harán cambios importante al guión de la escritora, se hará otro completamente diferente o se contratará a alguien más. Tendremos que esperar un poco más hasta saber las respuestas.



