James Gunn anuncia fecha para tráiler de The Suicide Squad y publica impresionante póster

The Suicide Squad es una de las películas más esperadas del DCEU y con buena razón. Warner Bros. concedió a James Gunn la dirección de la cinta, uno de los hombres estrella de Marvel Studios gracias a su trabajo en la franquicia de Guardianes de la Galaxia. Ahora que se encuentra cercano a mostrar su trabajo con los personajes de DC Comics, James está decidido a entregar lo mejor y a defender la labor. A través de redes sociales, el cineasta confirma la fecha del esperado primer tráiler, material que seguramente le dará la vuelta a todo el mundo

En verano de 2018 James Gunn fue despedido de Marvel Studios y Disney por un escándalo relacionado con una serie de tuits antiguos. Warner Bros. observó su oportunidad justo ahí delante y no demoró en acercarse al director para ofrecerle el proyecto de The Suicide Squad, una película con las aspiraciones de arreglar los abundantes problemas de Escuadrón Suicida - 25%. Por supuesto que James aceptó y se inmiscuyó en el desarrolló del guión y las posteriores grabaciones. La cinta contará con un reparto de lujo, agregando a algunas de las estrellas ya observadas en la primera película y otras nuevas. Ahora los fans se encuentran a tan solo unas horas de disfrutar con el primer tráiler de la cinta.

I'll just drop this here. Did I mention that a trailer is coming tomorrow? #TheSuicideSquad pic.twitter.com/VmB9n0rFSZ