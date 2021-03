Sony prepara película de Ghost of Tsushima con director de John Wick

Se nos prometió que habría más cohesión entre la división de juegos de Sony y su división cinematográfica y ya lo estamos viendo. Se había anunciado que la corporación tenía pensado llevar varias de sus franquicias al cine y la más reciente en recibir luz verde es una adaptación al cine de Ghost of Tsushima - 100%, uno de los videojuegos más aclamados que tuvo su lanzamiento el año pasado y con el director Chad Stahelski a la cabeza.

De acuerdo con Deadline, Ghost of Tsushima será adaptada a una película de live-action bajo la dirección de Chad Stahelski, realizador de la saga de Otro Día Para Matar - 85% y John Wick 2: Un Nuevo Día para Matar - 89% y John Wick 3: Parabellum - 98%. En un comunicado a ese medio, Asad Qizilbash, jefe de producciones de Playstation dijo lo siguiente sobre el título que próximamente veremos en salas de cine:

Estamos emocionados de hacer mancuerna con Chad y 87Eeleven Entertainment para traer la visión del origen de Jin a la pantalla grande. Estamos encantados de trabajar con compañeros creativos como Chad, quien tiene una gran pasión por nuestros juegos, lo que asegura que podrá crear una adaptación rica que emocionará a nuestros fans y nuevas audiencias.

En caso de que las consolas y los controles no sean lo suyo, Ghost of Tsushima - 100% es un juego que sigue la cruzada de Jin, un joven samurai, por desterrar a los invasores mongoles de la isla de Tsushima durante el medievo japonés. El protagonista pierde a su tío, su gran figura paterna, durante la batalla al inicio de la invasión y debe recurrir a nuevas enseñanzas para recuperar su tierra y honor del gran general mongol que se ha apoderado de ellas.

El videojuego era uno de los más anticipados de 2020 y hasta la fecha ha logrado vender más de 6.5 millones de copias. La crítica le dio un buen recibimiento por lo detallado de sus gráficos, así como por lo entretenido de su gameplay, la emoción y el desarrollo del protagonista y su relato, así como por el detalle que prestó a la cultura japonesa de esa época. Con todo esto, no es una sorpresa ver que el estudio quiere replicar ese éxito en el cine.

La película de Ghost of Tsushima es parte de una estrategia transmediática de Sony que verá la adaptación de varios de sus títulos de Playstation al cine y la televisión. Tenemos en camino también, por ejemplo, la película de Uncharted, sobre aventuras y tesoros, con Tom Holland en postproducción y la serie del aclamado The Last of Us para HBO bajo el cuidado de Craig Mazin, showrunner y creador de Chernobyl - 92%. Así que si son fans de esa consola, estén listos para más anuncios.

De momento no hay más detalles sobre la producción de Ghost of Tsushima - 100%, Stahleski se está preparando para comenzar con el rodaje de John Wick 4, por lo que probablemente no empezaremos a escuchar más sobre esta adaptación hasta finales de año o principios de 2022. No obstante, con lo impresionante que ha resultado este director para elaborar secuencias de acción, ya pueden darse una idea de cómo se verá y qué clase de tono podemos esperar del filme. No queda más que esperar para ver cómo termina viéndose este filme y si le hace justicia o no al juego.

