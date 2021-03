Godzilla vs. Kong tendrá el estreno más taquillero de toda la pandemia

La pandemia ha sido un duro golpe para la industria de exhibición cinematográfica; las grandes cadenas de cine de todo el mundo se vieron afectadas de una forma inesperada y devastadora, pero parece que el golpe no fue letal, y poco a poco se recupera gracias a la llegada de nuevas películas que vieron retrasado su estreno desde hace un año. Godzilla vs. Kong - 89%, sin duda, es una de las cintas que han generado más grandes expectativas en mucho tiempo.

Aunque el filme llega a Estados Unidos el 31 de marzo, con un estreno simultáneo en cines y HBO Max, ya se ha estrenado en 38 países que incluyen a México, Taiwán, India, Rusia, Corea del Sur y China, entre otros. Según Deadline (vía Comic Book), Godzilla vs. Kong tendrá el fin de semana de estreno más taquillero desde que comenzó la pandemia de Covid-19 en 2020.

Debido a que las campañas de vacunación han comenzado, y a que estudios científicos demostraron que las salas de cine son lugares seguros, el público está regresando a las salas poco a poco. Se estima que el filme recaudará alrededor de US$70 millones en su primer fin de semana, con potencial de superar las expectativas si en China triunfa.





Gran parte del dinero recaudado proviene de China, país que se ha convertido en un mercado muy importante para Hollywood; en 2019 Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41% logró recaudar en China en su primer fin de semana US$66 millones, así que existe la posibilidad de que el país asiático le aporte él solo entre US$50 - 70 millones.

El duelo de los dos más grandes iconos del cine de monstruos gigantes no debía decepcionar, y según hemos podido leer en las reacciones de los fans, se trata de un espectáculo digno del aplauso. Si bien la trama de los humanos fue criticada, ello es no suficiente para arruinar toda la experiencia. Según los espectadores, la cinta debe verse en la pantalla más grande posible, donde se puedan apreciar a detalle los enfrentamientos entre el gorila gigante y el reptil atómico.

Godzilla vs. Kong pertenece al universo cinematográfico conocido como MonsterVerse, el cual comenzó hace 7 años con Godzilla (2014) - 74%, que dio paso a Kong: La Isla Calavera - 76% y Godzilla II: El Rey de los Monstruos. La última entrega es posiblemente el final del MonsterVerse, pues hasta el momento no se sabe si hay planes para continuar con secuelas, quizá la recaudación en taquilla sea crucial. Las entregas anteriores han tenido las siguientes recaudaciones a nivel mundial: Godzilla (US$ 529 millones), Kong: La Isla Calavera (US$ 566.7 millones), y Godzilla II: El Rey de los Monstruos (US$ 386.6 millones).

Adam Wingard, quien también estuvo a cargo de proyectos como Death Note - 40%, La Bruja de Blair - 35%, El Invitado - 90% y V/H/S/2 - 70%, fue el encargado de dirigir Godzilla vs. Kong. El guionista Terry Rossio , reconocido por escribir Aladdín - 94%, Shrek - 87%, Shrek 2 - 88% y todas las películas de Piratas del Caribe, fue responsable del guión de la cinta. En el reparto encontramos a Alexander Skarsgård,Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Eiza González, Shun Oguri, Demián Bichir y Julian Dennison.

Esta es la sinopsis oficial de Godzilla vs. Kong:

Las leyendas chocan en Godzilla vs. Kong cuando estos adversarios míticos se encuentran en una batalla espectacular con el destino del mundo en juego. Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo. El épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, es solo el comienzo del misterio que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra.