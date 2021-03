The Northman: Primera reacción asegura que es brutalmente violenta

Robert Eggers volverá muy pronto con una nueva películas y las cosas podrían salir bastante bien. El director estadounidense ya fue vitoreados con sus primeros dos trabajos, y tal parece que la siguiente también se ganará el respeto del público. A través de NME (vía IndieWire), Ralph Ineson comenta que The Northman, la próxima cinta de Eggers, será algo que sorprenderá a todos; el actor comparte la primera reacción ante el metraje y tan sólo se encuentra lleno de alabanzas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Suscríbete aquí a Disney Plus

De acuerdo con IMDb, The Northman será un thriller histórico. La película se anunció varios meses atrás junto con un cast de locura: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Claes Bang; también regresan junto al director Willem Dafoe, con quien trabajo durante las grabaciones de El Faro - 96%; así como Anya Taylor-Joy y el propio Ineson, quienes formaron parte del elenco de su ópera prima, La Bruja - 91%. Robert trabajará con algunas de las estrellas que dieron sentido a sus cintas anteriores pero también sumará algunos nuevos, preparando una visión que podría ser tan retorcida como brillante. Aquí el comentario de Ralph:

Es una película enorme. Vi un montaje de cuatro minutos de algunas de las cosas que ya habían filmado y quedé realmente impresionado. La imaginación de Rob Eggers y el folclore vikingo... Dios, hombre. Alexander Skarsgård parece una auténtica bestia. [Hay] una escena en la que golpea a este tipo en una batalla; se inclina y le arranca la garganta con los dientes, grita a los dioses y se quita la camisa, y piensas: '¡Dios mío, ese no es un culturista haciendo una escena, es un actor serio!'. Ha hecho de él un monstruo para el papel, la dedicación es increíble. Creo que será una obra maestra, para ser honesto.

También lee: RESEÑA: El Faro | Una delirante pesadilla para iniciar el 2020



The Northman estará ambientada en Islandia a principios del siglo X, donde un príncipe nórdico emprende una misión de venganza después del asesinato de su padre. De nuevo, Eggers recurre a la historias vinculadas con mitos, algo que combina perfectamente con el diseño de producción, área en la que tiene más experiencia gracias a sus intervenciones en otras producciones en las que no trabajó como director. El guión de The Northman fue escrito por Robert en colaboración con Sjón, reconocido escritor islandés que destaca por su dramaturgia, poesía y novelas.

Las películas de Robert Eggers son pequeñas a nivel presupuestal, pero llevan una carga simbólica impactante que no vemos con frecuencia en el cine de Hollywood de los últimos años. El cineasta le ha concedido un giro muy necesario al cine de terror, escapando por completo de todas las convenciones, ofreciendo relatos de corte clásico y sombrío. Con The Northman logra reunir a su elenco más ambicioso hasta el momento, y la primera reacción de uno de sus actores es lo suficientemente prometedora como para hacernos desear los comentarios de las proyecciones de prueba. Esperamos que no tarden demasiado tiempo en llegar.

En abril del año pasado, Robert Eggers confesó a Film Independent que The Northman es la película más grande de su carrera:

Estoy trabajando con el director de fotografía [Jarin Blaschke] y nuestro artista de guión gráfico. Hay cosas que deben suceder. Nuestro administrador de ubicaciones está constantemente revisando las locaciones, algunas de las cuales ahora son sets semi-construidos. La escala es tan enorme y hay muchas más ubicaciones y cosas que no podría hacer todo ni conocer por mí mismo. Eso ha sido un desafío con la nueva película.

The Northman contará con un presupuesto estimado de US $37 millones y hasta el momento no se ha anunciado su fecha de estreno.

No te vayas sin leer: La Bruja, de Robert Eggers, ¿qué dijo la crítica en su estreno?