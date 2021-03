Vuelven a negar a Johnny Depp recurso de apelación en caso de difamación contra The Sun y Amber Heard

Johnny Depp no puede dar una y el día de hoy las cosas vuelven a salir mal en su enfrentamiento contra The Sun y Amber Heard. El actor perdió el juicio de Londres hace vario meses, sin embargo, una vez más interpuso apelación ante las autoridades, mismas que el día de hoy le han comunicado que no se le dará seguimiento a su solicitud. Aunque la estrella de Piratas del Caribe cuenta con el amor y apoyo de las redes sociales, eso no lo ha funcionado al momento de sobrellevar sus procesos legales. Quien fuera una de las más grandes estrellas de Hollywood hace varios años, ahora se convierte en alguien echado a la lista negra de los estudios.

Este caso en particular comenzó cuando en noviembre de 2018, The Sun publicó un artículo en cuyo título denominó a Johnny Depp como "un golpeador de esposas", esto debido a las acusaciones de violencia doméstica mencionadas por Amber Heard durante aquel año. El intérprete observó el daño en su carrera y no tardó en imponen una demanda por difamación en contra del periódico. El juicio se desarrolló en los Reales Tribunales de Londres el año pasado pero las autoridades no apoyaron a Johnny: "El demandante [Depp] no ha tenido éxito en su reclamo por difamación... Los acusados [los periódicos The Sun y News Group] han demostrado que lo que publicaron era sustancialmente cierto."

Ahora, Deadline reporta que el juez encargado del caso ha vuelto a rechazar la solicitud de apelación hecha por Johnny, misma que buscaba cambiar su opinión respecto a su nombramiento como "golpeador de esposas". La abogada del actor, Joelle Rich, envió un mensaje al medio informativo en el que cuestiona seriamente la resolución del juez y asegura que Depp buscará "presentar la evidencia completa e irrefutable de la verdad en el caso de difamación de Estados Unidos contra la Sra. Heard, donde tendrá que proporcionar una revelación completa". Ya veremos si el actor puede levantarse de este duro tropiezo.

Por su parte, los representantes legales de Amber Heard están encantados "pero no sorprendidos" con los hechos de hoy. Sostienen que "la evidencia presentada en el caso del Reino Unido fue abrumadora e innegable" y que "para reiterar, el veredicto original fue que el Sr. Depp cometió violencia doméstica contra Amber en no menos de 12 ocasiones y ella temió por su vida". En estos momentos, la actriz no tiene el favor de las redes sociales y todas las producciones de Hollywood en las que ha aparecido recientemente se han llevado algunas críticas por incluir su nombre; lo que sí tiene es el apoyo de la justicia. ¿Será suficiente para mantener a flote su carrera?

Johnny Depp perdió su lugar en Animales Fantásticos 3 como Gellert Grindelwald, así como las posibilidades de regresar a la franquicia de Piratas del Caribe como el querido Jack Sparrow. En Change.org podemos encontrar numerosas peticiones de fans que exigen el regreso del actor en las mencionadas franquicias, incluso varias de ellas cuentan con cientos de miles de firmas, no obstante, parece que los estudios de Hollywood prefieren hacer caso omiso al actor y no parece que vayan a trabajar con él más adelante, su reputación se encuentra muy dañada y prefieren evitar cualquier conflicto.

Por su parte, Amber Heard regresará al DCEU en Aquaman 2, hecho que no tiene muy felices a los seguidores del personaje y la saga. Los rumores sobre el despido de la actriz habían sido numerosos, pero hasta el momento se sabe que ella todavía tiene un lugar seguro en la industria del superhéroes; habrá que preguntarse si, con su mala recepción en redes, Warner Bros. la incluirá en otras producciones más adelante.

