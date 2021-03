Marvel ha anunciado que las cuatro películas de los Avengers serán reescritas como obras de teatro al estilo de Shakespeare

Quizá no todo mundo esté enterado, pero vivimos en ese extraño rincón del multiverso donde un autor llamado Ian Doescher se ha encargado de convertir varias películas icónicas de la cultura popular en obras de teatro al estilo de William Shakespeare . Sus obras más conocidas son sus adaptaciones de las nueve películas de Star Wars al estilo del bardo inglés. Les ha puesto títulos como Star Wars: Verily, a New Hope o Tragedy of the Sith's Revenge: Star Wars Part the Third. Es menos sorprendente que lo que inspiró al autor para hacer algo tan bizarro fue la lectura de Orgullo y prejuicio y zombies, como reveló en una entrevista en 2013 para Portland Monthly:

Yo volví a ver la trilogía [original] de Star Wars con unos amigos de la preparatoria en un fin de semana geek. Justo después de eso, leí Orgullo y prejuicio y zombies. Entonces mi familia y yo fuimos a un festival de Shakespeare en Ashland [Oregón]. Fue mientras estaba ahí que se me ocurrió la idea.

Algo interesante es que otra fuente de inspiración para semejante empresa es el hecho de que en las obras de Shakespeare y en las películas de Star Wars encontramos los mismos arquetipos, lugares comunes e inclusive elementos estructurales semejantes:

Star Wars está lleno de estos bien conocidos arquetipos que también están en las obras de Shakespeare. Shakespeare contó historias clásicas y Star Wars es una historia clásica. Yo creo que el vínculo entre ambas obras es bastante natural. También está el simple hecho de que Shakespeare escribió cosas en cinco actos, de dos o tres horas de duración en total. Star Wars dura un poquito más de dos horas. Es una forma muy reconocible.

Lucasfilm y Disney le han permitido a este autor llevar a cabo esta hazaña, mayormente porque los libros han sido un éxito rotundo de ventas. Por ello, no es extraño que ahora Marvel Studios le haya encargado hacer lo mismo con las cuatro películas de los Vengadores: Los Vengadores - 92%, Avengers: Era de Ultrón - 75%, Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%.

Marvel anunció en su página oficial la existencia del libro, el cual se publicará en inglés el próximo 28 de septiembre. También mostró la portada y dio una descripción oficial que aquí les dejamos:

¿Qué hubiera pasado si la franquicia cinematográfica más famosa de todos los tiempos hubiera sido escrita por el dramaturgo más grande de todos los tiempos? Ya no se tiene que quedar en pregunta. Los Vengadores de William Shakespeare: Las obras completas se imagina a las cuatro películas como obras del bardo de Avon, con versos y métricas auténticas, direcciones para la escenificación y entretenidos easter eggs. Los fans podrán experimentar sus escenas favoritas, personajes y líneas de una manera nueva, pero a la vez muy fiel, a través de monólogos y diálogos de todos los personajes, desde el Capitán América hasta Groot

Hola. Los Vengadores, de Shakespeare llegará alas librerías más tarde este año. Como prueba Marvel ha revelado la portada

Hello there! Shakespeare's Avengers will hit the shelves later this year, and @Marvel is revealing the cover to prove it... https://t.co/1ys1GrruAp — Ian Doescher (@iandoescher) March 23, 2021

Sin duda este tipo de libros son un divertimento interesante para los fanáticos de la literatura inglesa y, en específico, del teatro isabelino. Sería interesante que Disney se animara a hacer algo similar en español con Star Wars o Avengers al estilo de Miguel de Cervantes y Saavedra , Lope de Vega, Quevedo o Calderón de la Barca . Sería algo que definitivamente valdría la pena que existiera. Sólo no se les vaya a ocurrir hacerlo al estilo de Góngora.

