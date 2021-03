Un rumor asegura que ya tienen en la mira a dos actores que han interpretado a Batman para reemplazar a Michael Keaton en The Flash

Una de las producciones más accidentadas del DCEU es The Flash. Decir esto no es poca cosa si tomamos en cuenta todas las complicaciones que rodearon a la producción de Liga de la Justicia - 41%, pero es verdad. La película ha pasado ya por varios directores, reescrituras y hasta que Ray Fisher abandonara el proyecto. Una de las múltiples consecuencias de sus constante conflictos con Walter Hamada , presidente de DC Films, fue que su personaje fuera removido de las películas.

En los últimos meses se anunció que en la película, ahora dirigida por el argentino Andy Muschietti , saldrían Ben Affleck y Michael Keaton como sus respectivas versiones de Batman en una película que probablemente involucrará al multiverso fílmico de la compañía.

Michael Keaton es uno de los Batman favoritos gracias a que Batman - 72% y Batman Regresa - 81%, de Tim Burton , son de las películas más queridas por los fans del héroe de Gotham City. Lamentablemente, en recientes días el actor anunció en una entrevista para Deadline que ya no tiene completa certeza de que vaya a poder participar en la película protagonizada por Ezra Miller. Esto se debe a que sus múltiples ocupaciones podrían impedirle participar en dicha producción.

Ahora un reciente rumor indica que, si Keaton realmente decide abandonar The Flash, ya hay reemplazos en la mira. En We Got This Covered han dicho que el informante Daniel Richtman tiene una fuente de confianza que asegura que si el actor rechaza la oportunidad de ser Batman, podría ser reemplazado por Christian Bale… o George Clooney .

Tendría sentido que eligieran al protagonista de la trilogía de Christopher Nolan , pero sería menos lógico que eligieran a quien estelarizó una de las peores películas del caballero de la noche: Batman & Robin - 11%. Dicho esto, la anterior información no está confirmada y existen razones de peso para pensar que ninguno de los dos regresaría al papel.

En noviembre de 2019 Bale reveló en una entrevista que él y Nolan no hicieron una cuarta película del personaje icónico de DC porque el director no quiso y el actor decidió respetar su decisión:

Chris [Nolan] siempre me dijo que, si éramos lo suficientemente afortunados para hacer tres películas de Batman, deberíamos detenernos. ‘Hay que abandonar el proyecto después de eso’, él dijo. Entonces cuando ellos inevitablemente vinieron a nosotros y nos dijeron, ‘¿Qué hay de una cuarta?’ Yo dije, ‘No. Tenemos que apegarnos al sueño de Chris, que siempre fue, con algo de suerte, hacer una trilogía. No hay que alargar las cosas demasiado ni ser demasiado indulgentes haciendo una cuarta'. Ésa es la razón por la que nosotros… bueno Chris, dejó el proyecto. Después de eso me informaron que mis servicios ya no eran requeridos

Aquí dejó claro que su razón para no continuar en el papel fue respetar los deseos de Christopher Nolan. Además, él técnicamente no abandonó el papel de Batman, sino que el estudio prescindió de Bale cuando el director no estuvo dispuesto a hacer una tetralogía. Si sigue respetando la voluntad de Nolan, es muy probable que no quiera participar en The Flash.

Por otro lado, en noviembre del año pasado, George Clooney, mientras promocionaba su película Cielo de Medianoche - 60%, en una entrevista para Empire, le preguntaron si se uniría a Keaton y a Affleck en The Flash a lo que respondió clara y contundentemente con un chiste:

Es divertido. ¡Podrás darte cuenta de que no me llamaron! De alguna forma no recibí ese llamado. No requirieron de mis pezones

Esto, por supuesto, es una referencia a los infames pezones que tuvo su traje en Batman & Robin, los cuales han sido objeto de mofa y asombro por años.

A este chascarrillo añadió de manera contundente que eso no es algo que fuera a pasar:

Escucha, hay ciertas cosas en las que nunca se sabe [que podría pasar]. En este caso, yo sé.

Recordemos que él mismo le había aconsejado a Ben Affleck que no fuera a tomar ese papel en primer lugar. La verdad sería muy sorprendente que volviéramos a ver a Clooney vestido de Batman, pero cosas más extrañas han pasado.

