Mortal Kombat planea llevar la clasificación R al límite

Si algo ha caracterizado a Mortal Kombat, desde el primer juego lanzado en 1992, es la cantidad de sangre y gore que hay en cada uno de sus juegos. La gente se acercaba a ellos con la esperanza de ver un fatality y observar, con todas las limitaciones del período, como se le arrancaba la cabeza al contrario o el corazón. Con los años sus muertas gráficas se han vuelto mucho más sofisticadas, como puede verse en Mortal Kombat 11.

Las primeras dos adaptaciones cinematográficas, Mortal Kombat - 34% y Mortal Kombat: Aniquilación - 3% fueron una decepción para los fans por carecer de este elemento; en ninguna de las dos hay tripas y sangre volando por doquier. Esto se debió a que ninguna pudo ser clasificación R. En su lugar fueron PG-13. En otras palabras, los estudios consideraron que no iban a recaudar el dinero suficiente si restringían el acceso a adolescentes. Esto está vinculado a la idea de que los videojuegos son un pasatiempo propio de los jóvenes y no de los adultos. No es verdad.

Tampoco se puede negar que esto se debe a que, en general, los estudios han tenido miedo de esta clasificación para sus grandes estrenos; estaba muy arraigada la idea de que restringir el público que puede ver una película inevitablemente iba a disminuir las ganancias. Las cosas no cambiaron hasta que Deadpool - 84% demostró que se puede hacer una película enfocada sólo a un público adulto y aún así ser un éxito. Hoy en día más estudios se animan a que sus grandes estrenos tengan esta clasificación.

Gracias a este nuevo ecosistema es posible hacer una película de Mortal Kombat que sea fiel a la esencia de los videojuegos. Ese es el caso de Mortal Kombat (2021). Ésta será la primera película de esta franquicia en tener clasificación R. Debido a las fotos, los avances y los primeros 10 minutos de la película, que ya pudo ver un selecto grupo de espectadores, sabemos que tendrá todo el gore y la sangre que desde el principio se espera de una adaptación cinematográfica de estos juegos.

Para mayor beneplácito de los fans, el director de la cinta, Simon McQuoid, ha dicho en una entrevista para SFX Magazine que están dispuesto a llegar al límite de lo que puede hacerse en una cinta clasificación R en cuánto al gore y la sangre se refieren:

Queríamos llevar la [sangre, gore y fatalities] a sus últimos límites. Obviamente, si exageras demasiado hay un punto en el que una película se vuelve algo que no puede ser estrenado. Esa sería una manera muy poco sabia de que el estudio pueda obtener ganancias de su inversión, pero desde el primer día hemos tenido la idea de ‘Okay, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien

Afortunadamente el director está en la misma página que sus productores, en este aspecto. En una mesa redonda, a la que asistieron diversos medios como CBR, el productor Todd Garner dijo que querían hacer una película de Mortal Kombat fiel a lo que los fans esperan de ella y por eso necesitaban que estuviera dirigida exclusivamente a un público adulto:

Simplemente no podía ver un mundo en el que esto fuera PG-13. No se sentía bien. No se sentía auténtico. La clasificación R, el reparto diverso, la contratación de artistas marciales, contar la historia de una manera auténtica nos llevaron a las decisiones que tomamos y que Warner Bros fue lo suficientemente valiente para permitirnos tomarlas. James [Wan] y yo hablamos al respecto y pensamos ‘Tiene que ser clasificación R. ¡Es Mortal Kombat! Tu vez los fatalities en el juego; están a mil años luz de lo que podemos hacer con la MPAA, pero ésa es la expectativa que tienen los fans

Todo parece indicar que ni McQuoid, ni Garner ni James Wan van a decepcionar a los fans que han esperado todos estos años por ver una adaptación fiel a los juegos.

