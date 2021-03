Hechizada tendrá nueva película

Todos recordamos Hechizada, la famosa comedia familiar que en los años sesenta y parte de los setenta se convirtió en la sensación de la televisión estadounidense. De acuerdo con nueva información de Collider, una nueva película sobre el programa está siendo desarrollada en Hollywood; una vez más, los productores de aquella industria buscarán sacar el mejor provecho de la nostalgia, ahora con una serie de culto que a todos les gusta. La industria del entretenimiento se ha esforzado bastante en los últimos años para traer de regreso títulos clásicos, ya sea con remakes, secuelas o spin-offs. Ahora es el turno de Hechizada.

Protagonizada por la bella Elizabeth Montgomery y Dick York, Hechizada se transmitió de 1964 a 1972 y es la historia del matrimonio Darren y Samantha Stephens, quienes pasa sus días como la pareja ideal pero con un secreto: ella es una bruja. Samantha confiesa a su esposo la verdad sobre su naturaleza hasta la luna de miel, y aunque él la ama le pide no utilizar sus poderes en público. A pesar de lo anterior, ambos pasan todo tipo de peripecias, incluyendo las impertinentes visitas de Endora, la madre de ella, quien gusta de molestar a su yerno con todo tipo de trucos.

En 2005 tuvimos Hechizada - 25%, película que le da un giro a la historia del programa. Un estudio de televisión quiere recrear la serie clásica con un elenco nuevo, para los papeles principales son contratados Isabel (Nicole Kidman) y Jack (Will Ferrell); pero ella tiene un secreto, y es que en realidad es una bruja, por lo que tomar el rol de Samantha no representa problema alguno para ella. Desgraciadamente, el argumento no convenció al público y aquella película fue muy mal recibida por la crítica, con la mayor parte de la prensa asegurando que fue un total desperdicio de dinero y que la magia de la serie original no se vio por ninguna parte.

Collider informa que la nueva película de Hechizada contará con los guionistas a cargo de las serie de MacGyver y 12 Monos, Terry Matalas y Tarry Ficket. Sin lugar a dudas, se trata de una excelente oportunidad para que la película rinda tributo a la serie como se debe, pues el legado de aquel programa todavía permanece entre el público; no por nada el segundo capítulo de WandaVision - 95% en Disney Plus estuvo dedicado a Samantha y Darrin, con el par de superhéroes fingiendo ser un matrimonio normal mientras ella utiliza sus poderes para hacer una cena debido a la visita del jefe de su marido.

Collider también señala que la nueva película debería tener un toque mucho más moderno pero sin perder la gracias familiar, algo de lo que tenemos absoluta certeza. El equipo creativo detrás de la producción se ajustará a las tendencias recientes para llevar al público un producto divertido y acorde con la opinión popular. Por el momento no se han informado detalles sobre los actores que tomarán los papeles principales pero estamos ansiosos por conocerlos; tampoco se ha mencionado alguna fecha aproximada para el rodaje o el estreno. Tendremos que esperar un poco más para tener todos los detalles jugosos.

La nostalgia en Hollywood es un bien que los estudios aprovechan de la mejor manera. Los que más tienen éxito en la industria estos días son las franquicias y ese sentimiento que nos remite al pasado; las series y películas basadas en otras que tuvieron éxito varias décadas atrás continuarán llegado para bombardear el corazón de los consumidores, tan solo esperamos que lo nuevo de Hechizada sea capaz de conservar la magia de la serie sesentera.

