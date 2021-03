Los estrenos de Netflix en abril de 2021

En lo que las vacunas llegan, no queda más que enfrentar la pandemia un día a la vez, una película o una serie tras otra. Afortunadamente, si algo no hace falta con plataformas de streaming y, en el caso de Netflix, abril será un mes bastante nutrido con nuevos estrenos tanto de largometrajes como de shows. Algunos de ellos son incluso títulos que no habían podido llegado a la región debido al cierre de cines.

Netflix tendrá el regreso, por ejemplo, de Luis Miguel: La Serie - 62%. El show que se convirtió en una sensación en 2018 regresa finalmente con nuevos episodios que detallan la vida del cantante. En cuanto a filmes, Love and Monsters, nominada al Óscar por Mejores Efectos Visuales, el thriller Run, con Sarah Paulson, y Thunder Force, la esperada película de superhéroes con Melissa McCarthy y Octavia Spencer se unen al catálogo.

Pero si esos títulos originales no los convencen, clásicos como La Lista de Schindler - 96% también llegan a la plataforma en abril. Si lo suyo es algo más cómico, las aclamadas Shrek - 87% y Shrek 2 - 88% también son estrenos del mes que seguro revivirán el furor por el ogro favorito de Internet. Sin más preámbulo, abajo les dejamos la lista completa de estrenos para Netflix de este mes.

PELÍCULAS

2 de abril

Corre

Cowboys de Filadelfia

Hasta el cielo

9 de abril

Tunder Force

14 de abril

Love and Monsters

21 de abril

Te veo

23 de abril

Dime Cuándo Tú - 85%

29 de abril

La apariencia de las cosas

Sospecha Mortal

Más

La Lista de Schindler - 96%

Atrápame Si Puedes - 96%

Letras Explícitas - 87%

SERIES

1 de abril

Grita, te estamos filmando

2 de abril

La serpiente

18 de abril

Luis Miguel: La Serie

21 de abril

Cero

23 de abril

Sombra y hueso

30 de abril

El inocente

Documentales y especiales

7 de abril

Dolly Parton: A musicares Tribute

13 de abril

Mi amor: seis grandes historias de amor

14 de abril

¿Por qué me mataron

Más

Héroes: silencio y rock & roll

Prejuicio cifrado

Guía headspace para el buen dormir

La vida a color con David Attenborough

Niños y familia

5 de abril

Reunión familia

16 de abril

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 4

30 de abril

La familia Mitcherl vs las Máquinas

Más

Shrek - 87%

Shrek 2 - 88%

Anime

1 de abril

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

8 de abril

De Yakuza a Amo de Casa

29 de abril

Yasuke

