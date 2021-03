Cary Fukunaga dirigirá la adaptación de Tokyo Ghost

Hollywood ama las adaptaciones de cómics, y durante años reciente ha perfeccionado esta actividad, convirtiéndola en productos para lanzar en cines a la menor provocación. A través de Variety se informa que Cary Fukunaga estará a cargo de Tokyo Ghost, película basada en el cómic homónimo de ciencia ficción que ha sido un éxito de ventas desde su primera publicación en 2015. La temática de la serie gráfica representa un gran atractivo en nuestros tiempo, por lo que podría convertirse en un rotundo éxito cuando llegue a la cartelera. En los siguiente párrafos comentamos todos los detalles.

Tokyo Ghost fue publicada por la editorial Image Comics, escrita por Rick Remender e ilustrada por Sean Murphy y Matt Hollingsworth. La acción tiene lugar en el año 2089, tiempo en el que la humanidad ha quedado absolutamente doblegada ante la tecnología; la amargura de la realidad hace que los individuos prefieren inmiscuirse por completo en el mundo digital. Tiene como protagonistas a Debbie y Led, agentes que son enviados al último lugar del planeta que no ha sido pervertido por la tecnología, se trata de un lugar conocido como la nación jardín de Tokyo. La historieta fue publicada en tres volúmenes: The Atomic Garden, Come Join Us y Tokyo Ghost Deluxe Edition.

Cary Fukunaga cuenta con una amplia trayectoria como director de Hollywood. Entre sus trabajos más destacados tenemos Sin Nombre - 89%, Jane Eyre - 84%, Beasts of No Nation - 92%, Maniac - 80%, True Detective - 85% y muy pronto veremos No Time to Die, su primer acercamiento a la franquicia de James Bond. Con Tokyo Ghost tendrá el desafío de plasmar una historia de ciencia ficción amada por los lectores de cómics, así que tendrá que satisfacer no solo la visión de los creadores originales, también de quienes quieren un buena adaptación y son exigentes con el séptimo arte. Por el momento no se ha informado la fecha de estreno.

Fukunaga también se encargará de producir parte de la película con su empresa Parliament Of Owls, además, el propio Rick Remender se encargará de desarrollar el guión, por lo que tendremos al mismo creador del cómic en el equipo creativo, es decir, una buena señal. Tokyo Ghost no es una historieta de gran peso en América Latina, no obstante, la película será un impulso fuerte para la publicación y seguramente la veremos convertirse en un producto mucho más popular con el paso del tiempo.

Por lo pronto tendremos que esperar por No Time to Die, la siguiente película de Fukunaga. La quinta cinta de Daniel Craig como James Bond se programó en 2020, pero nadie esperaba el azote de una pandemia global a principios de año. El estudio y la distribuidora se vieron en la necesidad de cambiar la fecha de estreno al igual que muchas otras empresas, quebrando los corazones de innumerables fans que esperaban el estreno con gran emoción. Pero las cosas dieron un giro el mes pasado, cuando se anunció un adelanto en el lanzamiento, ahora la tendremos en cines el 30 de septiembre.

Daniel Craig se despedirá del mundo como el 007 en No Time to Die, es por ello que se trata de un proyecto realmente emotivo para el actor. A pesar de las experiencias desafortunadas ocurridas durante las grabaciones, no cualquiera es elegido para interpretar a James Bond durante casi quince años. Además de Craig, No Time to Die tendrá las participaciones de Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw como Q, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Rami Malek y Lashana Lynch. ¿Podrá estar a la altura de las mejores películas de Bond?

