Se filtran spoilers de Godzilla vs Kong

Es imposible que una película no acabe en las manos de la piratería, pero desafortunadamente unas caen antes que otras. Se sabe que es un riesgo de estrenar en lugares diferentes en distintas semanas, pero en el caso de Godzilla vs. Kong, el lanzamiento del esperado filme en Europa ha provocado que varios detalles importantes de la trama llegaran a redes antes de que la mayoría del público pueda verla.

Evidentemente, no les presentaremos aquí los spoilers, ni queremos que acudan a sitios ilícitos para verla. Les contamos de estas filtraciones porque ya han destripado la trama para algunos fans que compartieron su justificado disgusto por el hecho de verlos en redes sociales. Y también para que eviten y se anden con cuidado navegando por ahí en caso de que no quieran que alguien les adelante nada sobre Godzilla vs Kong.

Luego de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, el filme es uno de los más esperados del año y hemos podido corroborar que el estudio Warner Bros. ya se encuentra trabajando para bajar de Internet las filtraciones, pero aún así es importante recordarles que falta muy poco para que el estreno tenga lugar en México, por lo que no cuesta nada esperar unas horas más para quienes decidan acudir al cine siguiendo las medidas correspondientes.

Dirigida por Adam Wingard, Godzilla vs Kong es la tercera cuarta película del llamado Monsterverse, luego de Godzilla - 93%, Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41% y Kong: La Isla Calavera - 76%. La película sigue el conflicto que se desarrolla entre el gigante primate y el lagarto radioactivo cuando éste último comienza a causar caos por el planeta, lo que obliga a los seres humanos a usar al gorila para pelear contra él en defensa de la humanidad.

De momento, no sabemos qué tanto de la trama se ha revelado, por lo que será prudente andar con cuidado por las redes. Posiblemente, el peor spoiler que pudieran encontrar sería quién resulta ganador de la pelea. Las primeras reacciones a la cinta han destacado que esas secuencias de acción entre ambos titanes son mejores que las que ha mostrado la saga previamente y que son bastante satisfactorias.

Lo que sí se ha revelado de forma oficial, y más recientemente en un spot, es que también veremos a Mechagodzilla que, como su nombre advierte, se trata de una versión robótica del monstruoso reptil. También se había adelantado que veríamos a otros más pequeños monstruos de diferentes mitologías para mantener la acción entre cada enfrentamiento de los personajes principales.

Godzilla vs. Kong llega a México a partir del día de mañana a cines. Todavía no se sabe cuándo podremos verla en streaming o formatos digitales, ya que en nuestro mercado parece que seguirá una estrategia más tradicional de lanzamiento en salas. La siguiente semana el filme estará disponible también en HBO Max en Estados Unidos, lo que hace entendible que el estudio esté haciendo lo posible por remover las filtraciones lo más pronto posible. Recuerden respetar todas las medidas si deciden ir a su cine a ver la película.

