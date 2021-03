Godzilla vs Kong: Reacciones del público la llaman lo mejor del MonsterVerse y el duelo del año

Por fin llegó a los cines Godzilla vs. Kong - 89%, el duelo del año que todos los fans de los monstruos gigantes estaban esperando. Ambos, Godzilla y King Kong, son iconos de la cultura pop y no se habían enfrentado desde hace mucho en la pantalla grande, por lo cual la llegada de esta película generó muy altas expectativas, y si hemos de creer en las reacciones de los fans, parece que no decepciona.

En Estados Unidos Godzilla vs. Kong se estrenará hasta el 31 de marzo en HBO Max y cines, pero en varios países ya fue estrenada en cines. La cinta continúa la historia de kaijus que fue presentada con el MonsterVerse desde Godzilla (2014) - 74%, pasando por Kong: La Isla Calavera - 76% y Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%.

La anterior entrega de la franquicia fracasó en taquilla y no fue bien recibida por la crítica, pero de parte de los fans tuvo una respuesta muy positiva, sobre todo entre aquellos que pueden perdonar una trama endeble con humanos sin ningún tipo de atractivo, pero con batallas espectaculares que traen de vuelta a monstruos clásicos del universo de Godzilla.

Según podemos leer en algunas reacciones, Godzilla vs. Kong podría tener un efecto similar al de Godzilla II: El Rey de los Monstruos, con los espectadores más críticos señalando lo absurdo de la trama, pero los fanáticos más apasionados de los monstruos celebrando cada vez que ruge su kaiju favorito y cada vez que se golpean con salvajismo sin igual.

Hasta el momento no sabemos si continuará la franquicia del MonsterVerse luego de esta entrega; como ya se dijo antes, Godzilla II: El Rey de los Monstruos fracasó en taquilla y puso en duda algún tipo de secuela individual para Godzilla; si el duelo entre los dos titanes triunfa económicamente será todo un milagro, ya que gran parte de la industria de exhibición cinematográfica sigue afectada por la pandemia de Covid-19, pero eso abriría las puertas a ver más de Godzilla y Kong en futuras películas.

A continuación les dejamos las reacciones que han aparecido en redes sociales (libres de Spoilers):

Godzilla vs Kong es una auténtica maravilla ... pura locura con escenas de acción dementes... El director se apegó a la historia central con menos tiempo de ejecución a diferencia de sus precuelas ... Mírala en la pantalla más grande posible ... Muy recomendada para la experiencia cinematográfica. FIESTA VISUAL. #GodzillaVsKong 3.5 / 5.

Godzilla vs kong is a complete blast ..Pure mad stuff with insane action scenes .. Director sticked to the core story with less runtime unlike it's prequels..Watch it on the biggest screen possible .. Highly recommended for theatrical experience

VISUAL FEAST#GodzillaVsKong

3.5/5 pic.twitter.com/biJB7IAJVO — Detective (@cheeku4042) March 24, 2021

#GodzillaVsKong es una potencia cinematográfica en su máxima expresión. Todos alaben a Adam Wingard. Te pone los pelos de punta cuando los ves a ambos rugiendo. ¡¡¡Saludos al duelo más loco de este año, SUPER & INCREÍBLE!!! merece ser vista en cines! ¡La veremos de nuevo en cine pronto!

#GodzillaVsKong is a cinematic power at its best. All hail to Adam Wingard. it was shaking your nerve when you see both of them roaring your shit.



Hail to the craziest duel of this year,

SUPER & AMAZING!!!

a theatrically deserved!



will watch it again & cinemas soon! — rivki morais umagapi 🐰☀️👶🏻 (@Rivki_Mogi) March 24, 2021

Godzilla Vs Kong fue excelente. Las escenas de lucha fueron realmente buenas. Solo la niña pequeña tenía el aspecto emocional. El resto, no tanto. La banda sonora está bien, pero realmente quería a Bear McCreary de nuevo. Es lo que es. En general, película increíble y definitivamente vale la pena. ¡Equipo Zilla!

Godzilla Vs Kong was superb. The fight scenes were really good. Only the small girl carried the emotional aspect. The rest, not so much. Film score, it's ok but I really wanted Bear McCreary again. It is what it is. All around, amazing film and definitely worth it. Team Zilla! — Muhammad Amin (@Ismaski) March 24, 2021

Bruh #GodzillavsKong fue tan épica, 9,5 / 10. Sea cual sea el equipo en el que estés, estarás muy satisfecho con las escenas de lucha. Pero aún así soy #TeamKong

Bruh #GodzillavsKong was so epic 9,5/10. Whatever team you're on, you'll be so damn satisfied with the fight scenes. But still. #TeamKong pic.twitter.com/WPJHKzMMJm — DBoiAssociateProducerZSJL2021 (@daffa_alatas_31) March 24, 2021

Reseña inicial de #GodzillaVsKong. Realmente es buena. En mi opinión, KONG es el verdadero rey. KONG NO SE ARRODILLA ANTE NADIE.

Early review #GodzillaVsKong Really a good one. In my opinion KONG is real king. KONG BOWS TO NO ONE ☝️🙂 — Urstruly Black Man (@UrstrulyBlack) March 24, 2021

Estuve gritando como un maldito niño durante los últimos 30 minutos de la película Godzilla vs Kong. ¡La película fue una maldita obra maestra! Bravo Adam !! #GodzillaVsKong

I was screaming like a fucking child for the last 30min of the Godzilla vs Kong movie.The movie was a fucking masterpiece mate!!! Bravo Adam!! #GodzillaVsKong — Bhuvan (@Bhuvan6_9) March 24, 2021

#GodzillavsKong: ¡¡¡FAN - TÁSTICA!!! ¡¡Qué increíble enfrentamiento!! Kong y Godzilla ... ¡Stunts y música de fondo superan las expectativas! ¡Ni siquiera una sola escena lenta! Excelentes efectos visuales y edición ... ¡Debes verla!

#GodzillavsKong: FAN - TASTIC !!!

Whatttan outstanding face off !! Kong & Godzilla.. Stunts and BGM out of the park! Not even a single scene lag! Excellent VFX & Editing...



A Must watch! — A2 Studio (@a2studoffl) March 24, 2021

Godzilla vs Kong fue épica. Valió la pena verla en la pantalla grande.

Godzilla vs Kong was epic. It was worth watching on the big screen. 💥🔥💯 — Rubendran Jeevanantham (@RubendranJeeva1) March 24, 2021

Godzilla vs. Kong, la película de kaiju más parecida a un anime de la historia.

Godzilla vs kong, most anime kaiju movie ever — Khairul Izwan (@JustKhairul) March 24, 2021

Lo admito, Godzilla vs Kong es la mejor película del MonsterVerse que he visto 😍 y la veré todas las veces necesarias 😈 pic.twitter.com/eL8qwz2rP6 — MrVirgen (@MrVirgen8) March 23, 2021

