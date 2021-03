Spider-Man: No Way Home | Doble de Andrew Garfield habría confirmado su participación en la película

Los fans del cine de superhéroes guardan enormes expectativas para Spider-Man 3 con Tom Holland. Parece que el Universo Cinematográfico de Marvel aspira a convertir esa película en la más grande que hayan hecho, tal vez más impresionante que la misma Avengers: Endgame - 95%. Los rumores en torno a la producción son demasiado intentos y mantienen al fandom lleno de emoción. Aunque se tienen pocos detalles sobre la producción, los fans esperan ver a tres Hombres Arañas actuando en conjunto. Nueva información revela que el doble de acción de Andrew Garfield se encuentra en el set de rodaje de No Way Home. ¿Nos están diciendo que sí existe el SpiderVerse?

Han pasado varios meses desde que los rumores sobre la llegada de Andrew Garfield al MCU aparecieron en redes sociales, sin ningún estudio que confirme con las especulaciones. Ni Disney ni Sony han pronunciado comunicados directos sobre lo que está por llegar en la nueva película del Hombre Araña, pero los fans no pierden la esperanza de que la verdad sea revela antes del estreno de No Way Home. A través de Instagram, el doble de acción de Garfield en El Sorprendente Hombre Araña - 73% compartió imágenes sobre su presencia en el set de Spider-Man 3 y las especulaciones no tardaron en aparecer... lo más intrigante es que los posts fueron borrados después de poco tiempo.

¡El doble de acción de Andrew Garfield parece estar insinuando que está en el set de #SpiderManNoWayHome! Está con el doble de acción de Tom Holland.

BREAKING: Andrew Garfield's stunt double is seemly hinting to being on the #SpiderManNoWayHome set!



He is with Tom Holland’s stunt double. pic.twitter.com/L4g185F333 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) March 20, 2021

Los fans sueñan que no solo Andrew Garfield, también Tobey Maguire, realicen un ingreso triunfal al Universo Cinematográfico de Marvel con versiones más maduras de sus respectivos Peter Parker, algo parecido a lo observado en Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, cuando Miles Morales se encuentra con múltiples Hombres Arañas, incluyendo una versión de Peter Parker que ya roza los cuarenta años. El fandom de Marvel Studios quiere que los ejecutivos aprovechen la oportunidad y nos entreguen una aventura suprema que incluya a varios Peter Parker. La insistencia del público ha sido tan grande en los últimos años que sería muy necio por parte del estudio no hacer caso.

Pero hay pistas en el camino que nos hacen pensar que ambos actores firmaron contrato con la empresa meses atrás. Hace algunos días se descubrió que la novia de Maguire, Tatiana Dieteman, dio follow en Instagram a los actores principales de No Way Home, lo que podría ser una señal de que su pareja efectivamente se encuentra trabajando con ellos para Marvel Studios. También vale la pena recordar aquel video-anuncio de Sony en el que confirma la aparición de los Tres Hombres Araña en la película y que inmediatamente fue eliminado de todas las redes de la empresa por ser demasiado revelador.

Muchos seguidores de Marvel y Sony tienen la esperanza de que Spider-Man 3 rescate a otros personajes de los cómics observados en otras franquicias, por ejemplo, Daredevil de Netflix. Estos sueños se apoyan en lo realizado por la empresa con el personaje de J. Jonah Jameson, quien fue maravillosamente por J.K. Simmons en la trilogía de Sony con Tobey Maguire, convirtiéndose en uno de los mejores personajes de aquellas películas. Tras su aparición en la escena post-créditos de Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, los fans esperan verlo mucho más involucrado en la historia del superhéroe más adelante.

Marvel Studios no tuvo la oportunidad de presentar nuevos proyectos a sus fans durante todo el 2020 debido a la crisis de salud global que todavía no termina. Pero gracias a Disney Plus, este 2021 ha podido llevar hasta el público algunas series que han captado la atención del público. Ayer por la tarde se anunció que varias películas del calendario han vuelto a ser retrasadas, siendo la más cercana Black Widow, misma que llegará a cines y a Disney Plus el 9 de julio de 2021 (pagando Acceso Premium, obviamente).Se acercan días mejores para el cines de superhéroes en Hollywood, al menos eso esperan los fans.

