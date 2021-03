¿La Liga de la Justicia de Zack Snyder logró superar a Mujer Maravilla 1984 en HBO Max?

Aunque han pasado varios días desde el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% en HBO Max y otras plataformas de streaming, en redes sociales no ha cesado la conversación sobre la película. Los fans del cine de superhéroes quedaron encantados con el producto final y todavía se perciben los buenos comentarios en línea, así como esfuerzos colectivos para que el cineasta regrese con otra película sobre Justice League. Pero parece que las cosas no salieron tan bien si comparamos los números con la anterior cinta del Universo Extendido de DC. Nueva información revela que Mujer Maravilla 1984 - 76% tuvo un mejor desempeño en HBO Max que la propia Zack Snyder's Justice League en sus primeros días.

Zack Snyder's Justice League se estrenó el 18 de marzo ante un mar de altas expectativas que fueron cumplidas en su totalidad. Los fans esperaban una aventura llena de acción y emoción junto a los más grandiosos personajes de DC Comics y eso fue lo que obtuvieron: cuatro horas de un increíble viaje que dejó en el olvido a la versión de 2017 realizada por Joss Whedon. El buen Zack Snyder se las arregló para que las cosas ahora tuvieran sentido, un esfuerzo que está siendo bien recompensado, que está dejando atrás todo lo malo observado hace algunos pocos años. ¿Pero no es tan exitoso como Wonder Woman 1984?

Samba TV (vía Deadline) informó que Zack Snyder's Justice League tuvo 1.8 millones de reproducción en la plataforma de HBO durante sus primeros tres días, sin embargo, parece no haber sido suficiente ante Mujer Maravilla 1984, película que logró 2.2 millones de reproducciones en el mismo periodo. Tal parece que aunque el Snyder Cut fue un triunfo absoluto, no pudo colocarse por delante de la aventura secuela de Diana Prince. Aunque la cinta de Wonder Woman logró un mejor desempeño en streaming, no podemos negar que ha sido Liga de la Justicia la que ha sorprendido a todo el mundo con su gran desarrollo.

Aunque Deadline y Samba TV nos ofrecen una cara de la situación, también es necesario informar sobre los datos de TV Time (vía ScreenRant), los cuales sostienen que Zack Snyder's Justice League fue la película más vista del fin de semana y que sus reproducciones estuvieron un 35% más elevadas que las de Wonder Woman 1984. Este detalle entra en conflicto con lo expuesto en el párrafo anterior, por lo que habrá que esperar a que Warner Bros. y HBO Max compartan sus respectivas cifras oficiales. ¿Quién será el verdadero rey o reina de la plataforma? De una u otra forma, no podemos negar que han sido meses sólidos para el DCEU.

Los personajes del Universo Extendido de DC todavía tienen mucho para ofrecer en la pantalla grande, tan solo es necesario que Warner Bros. no se desvíe mucho del camino y sea capaz de mantener la saga, no tomando decisiones precipitadas y respetando la visión de sus directores y guionistas. Los años recientes no fueron precisamente buenos para los superhéroes de DC en la pantalla grande, demasiados altibajos, pero tal vez el estudio ya pueda hacer las cosas bien de aquí en adelante.

La siguiente película del DCEU es The Flash, dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller, actor que nos sorprendió en Zack Snyder's Justice League con una intervención fenomenal. La aventura en solitario de Barry Allen debe estar a la altura o por encima de los observado en el corte de Zack, por lo que esperamos un enorme esfuerzo por parte de su equipo creativo. Las grabaciones comenzarán en abril en Reino Unido y, de acuerdo con IMDb, tiene un estreno en salas programado para el 4 de noviembre de 2022.

