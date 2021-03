La Liga de la Justicia de Zack Snyder: 10% de su duración son escenas en cámara lenta

Todo el que conozca la filmografía de Zack Snyder, sabe que la característica más reconocible de su estilo es la cámara lenta; La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% no fue la excepción, de hecho varios fans comentaron y se hicieron memes donde se aseguraba que si se pusieran a velocidad normal las escenas en cámara lenta, toda la película duraría 10 minutos. ¿Qué hay de cierto en esas bromas? Lógicamente es una exageración para dar risa, pero al analizar los números nos encontramos con que de verdad hay una gran cantidad de tiempo en cámara lenta.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder fue lanzada a nivel mundial el 18 de marzo y fue recibida, para sorpresa de muchos, con reseñas positivas en su mayoría, por parte de los fans y los críticos. Una de las pocas quejas fue el exceso de escenas en cámara lenta, y por esa misma razón Simon Cardy de IGN US, asistido por Matt Purslow, analizó la cinta y rastreó cada segundo que se moviera a una velocidad más lenta que la vida real, tomando como referencia el movimiento de las capas y el fuego, entre otras cosas.

El resultado fue un total de 24 minutos con 7 segundos de cámara lenta, que comparado con las 4 horas y 1 minuto que dura La Liga de la Justicia de Zack Snyder nos arroja un 9.97%. Sin embargo, quitando los créditos la duración total es de 3 horas con 53 minutos, lo que significa que las escenas en cámara lenta son el 10.35%.

Más de 24 minutos parece demasiada cámara lenta, pero ese ha sido el sello distintivo de Snyder al menos desde 300 - 60%, incluso en la serie Animaniacs - 90%, de Hulu, estrenada el año pasado, hubo una referencia a ello, cuando en una escena de cámara lenta Yakko se mueve a velocidad normal y se dirige a la cámara diciendo “hey, Zack Snyder, es un segmento de siete minutos, hazlo avanzar”.

Pero aún para algunos que no son muy fanáticos de las tomas en cámara lenta, La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha sido una experiencia mucho más satisfactoria que la de 2017, cuando Warner Bros. entregó al público una película muy mal editada y que desencajaba completamente en el universo cinematográfico que habían construido las anteriores entregas.

A pesar de que todo apunta a que La Liga de la Justicia de Zack Snyder fue un éxito, las noticias que hay sobre el futuro del SnyderVerse no son muy alentadoras. En una entrevista con Variety, la CEO de Warner Bros., Ann Sarnoff, dijo que la cinta es el final de la trilogía de Snyder y ahora se enfocarán en sus planes anteriores. Los fans no han tardado en contestar convirtiendo en tendencia el hashtag #RestoreTheSnyderVerse (Restauren el Snyderverso) y convocando para que se tuitee de forma masiva.

En el pasado funcionó, pero no sabemos si la presión al estudio en redes sociales volverá a ser efectiva. Zack Snyder, por su parte, ha declarado en varias entrevistas que Warner Bros. tiene 0 interés en él para formar parte del universo cinematográfico de DC. Una de las últimas fue con Deadline y dijo que está muy enfocado con la franquicia Army of the Dead:

Acabo de terminar esta película realmente increíble para Netflix llamada Army of the Dead. Tuvimos una experiencia increíble con ellos, estoy tratando de escribirles otra película, y tengo dos series animadas que estoy haciendo con ellos, y también tengo una precuela en alemán de Army que hicimos. Entonces, realmente nos gusta tratar de permanecer en esa franquicia, la franquicia Army [...] Me lo estoy pasando genial grabando estas películas en este momento. [...] para ser honesto, ya sabes, Warner Bros. realmente no ha expresado ningún interés en hacer más películas conmigo, y eso está 100% bien. Entiendo.

