Ray Fisher pide que Warner libere los resultados de la investigación sobre Liga de la Justicia

No es un secreto para nadie que Ray Fisher se la pasó muy mal durante la filmación de Liga de la Justicia - 41%, de Joss Whedon . El actor asegura que fue víctima de racismo por parte del director, Geoff Johns y Jon Berg. A raíz de esto ha tenido diversos enfrentamientos con Walter Hamada , presidente de DC Films. Consiguió que se hiciera una investigación a los implicados, pero también declaró que Hamada interfirió en la misma.

Con el reciente estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, en cierta forma, se han legitimado las acusaciones del actor que interpretó a Cyborg; quedó claro que este personaje tenía un rol central en el filme que fue disminuido considerablemente en la versión de Whedon.

En la entrevista que Variety le hizo a Ann Sarnoff, CEO de WarnerMedia fue inevitable que se le cuestionara sobre este tema. Se le preguntó directamente si, en su investigación, la exjueza federal Katherine B. Forrest encontró indicios de racismo. Ella negó que este fuera el caso:

Nuestra investigadora, la jueza Katherine Forrest ha dado declaraciones específicas sobre Walter Hamada. Ha dicho que no interferencia por parte de Walter en la investigación. Ella ha dicho que los cortes hechos en la versión de Joss Whedon de Liga de la Justicia no fueron motivados por cuestiones raciales. Nos los tomamos muy en serio. Por ello, contratamos a una de las mejores investigadoras que existen y le dimos mucha libertad de acción.

Más adelante defendió un poco más a Hamada:

Quizá se ha perdido un poco de la historia. Y esto es que Toby [Emmerich] y Walter [Hamada] fueron parte de quienes dieron la luz verde para que la visión de Zack [Snyder] viera la luz del día, lo cual incluye contar la historia completa del personaje de Ray [Fisher]. No hay nada que Walter haya hecho contra Ray. De hecho, le ofreció un rol en la película de Flash.

También se le preguntó si era verdad que se le hizo firmar a Ray Fisher un acuerdo de no divulgación. Ella negó saber sobre el asunto. Al poco tiempo un representante de Ray Fisher habló con Variety para informarles que el acuerdo que había firmado el actor ya no está en efecto y que hablará más al respecto en su debido momento.

Por lo pronto, Ray Fisher acudió presto a Twitter para responder en cinco tuits a lo dicho por Ann Sarnoff en la entrevista. Aquí se los dejamos:

Aparentemente algunas personas en WarnerMedia piensan que una habitación llena de ejecutivos diciendo: “no podemos tener a un hombre negro en el centro de una película” (y luego disminuyendo / quitando a todos los negros y personas de color de esa película) no es racista. Qué extraño.

Apparently some folks at @WarnerMedia think that a room full of executives saying “we can’t an angry Black man at the center of the movie” (and then reducing/removing all Black and POC from that movie) isn’t racist.



Odd.



1/5 — Ray Fisher (@ray8fisher) March 23, 2021

La investigadora contratada por WarnerMedia fue contratada para ayudar a salvar los traseros de la compañía y evadir complicaciones legales. Hacer un constante alarde de su estatus como Exjueza federal es un intento muy obvio y desesperado de influir en la opinión pública.

The investigator hired by @WarnerMedia was brought on to help the company assess and evade legal liabilities.



Continually touting her status as a FORMER federal judge in an attempt to sway public opinion is obvious and desperate.



She is now simply a lawyer.



2/5 — Ray Fisher (@ray8fisher) March 23, 2021

Como ya he dicho, la gente va a intentar centrar la responsabilidad completamente en Joss Whedon acerca de las nuevas tomas de Liga de la Justicia. Toby Emmerich, Geoff Johns y Jon Berg comparten parte de la responsabilidad; Johns trabajó directamente con Joss en restructurar el guión basándose en las conversaciones con los ejecutivos.

As I’ve said—people will attempt to shift blame completely to Joss Whedon for the Justice League reshoots.



Toby Emmerich, Geoff Johns, and Jon Berg share in that responsibility; with Johns working directly with Joss on restructuring the script based on the execs’ convos.



3/5 — Ray Fisher (@ray8fisher) March 23, 2021

Además: Decir “No hay nada que Walter haya hecho contra Ray. De hecho, le ofreció un rol en la película de Flash”. Y “Resulta que Walter es una persona de color, así que sabe como se siente eso” son la absoluta definición de disonancia cognitiva

Furthermore:



“There really was nothing that Walter did against Ray, in fact he offered him a role in the Flash movie.”



AND



“Walter happens to be a person of color, so he knows what that feels like.”



are the absolute definition of tone deaf.



4/5 — Ray Fisher (@ray8fisher) March 23, 2021

Últimos reflexiones por ahora: ¿Más que tratar de convencer a la gente sobre lo que no encontraron en la investigación sobre Justice League, no deberían de decirles qué sí encontraron? El público es más inteligente de lo que ustedes creen. La prueba está allá afuera. Más sobre el asunto pronto.

Final thought for now:



Rather than trying to convince people on what the Justice League investigation DIDN’T find—how about you start telling them what it DID?



The public is a lot smarter than what you’re giving them credit for.



The proof is there.



More soon.



A>E



5/5 — Ray Fisher (@ray8fisher) March 23, 2021

