Michael Keaton podría renunciar a participar en The Flash

Meses atrás se confirmó que Michael Keaton regresará como Batman en la película de The Flash, la versión de los noventa pero con varios años encima, en plena madurez. Los fans del actor y el superhéroes se emocionaron ante la perspectiva, pero tal vez sus sueños queden sepultados para siempre. Nuevas declaraciones de Michael para Deadline revelan que abandonar el papel se ha convertido en una alta posibilidad para él, algo que sería realmente lamentable y que restaría varios puntos a la aventura de Barry Allen en la pantalla grande.

Michael Keaton fue elegido para interpretar a Bruce Wayne en Batman - 72% de 1989 y Batman Regresa - 81%, ambas dirigidas por Tim Burton. Aquellas películas han pasado a ser títulos de culto y en ellas vemos representado lo mejor del personaje, con todo y el estilo de las historietas. En la primera entrega destaca el acertado fichaje de Jack Nicholson como el Guasón, quien nos concedió a un villano inolvidable. Para la segunda, el Hombre Murciélago se enfrenta a dos nuevos y peculiares criminales: el siniestro Pingüino (Danny DeVito), una criatura solitaria y extrañamente deformada, y la hermosa y seductora, aunque peligrosa, Gatúbela (Michelle Pfeiffer).

Michael Keaton habla para Deadline sobre el incremento de trabajo en años recientes, pero eso también se ha convertido en un obstáculo para pensar en su regreso como Batman.

Necesito un minuto para pensar en ello porque soy muy afortunado y bendecido, tengo muchas cosas que hacer ahora. Estoy realmente en el trabajo ahora mismo. No sé por qué, pero lo estoy, así que sí, quiero decir, ya sabes, para decirte la verdad, en algún lugar de mi iPad hay una iteración de todo el asunto con The Flash para el cual no he tenido tiempoo. Los llamé y les dije: 'Tengo que ser honesto con ustedes. No puedo hacer nada [de The Flash] en este momento.' Estoy tan metido en esto que estoy haciendo [su serie de Hulu, Dopesick]. Además, estoy preparando algo que estoy produciendo y preparándome para hacer en el otoño. Entonces, sí, está eso. No estoy siendo tímido. Si hablo de [Batman], solo te engañaré. Realmente no lo sé. Tengo que mirar el último borrador.

El actor también expresó su preocupación sobre la pandemia que todavía azota al mundo, incluyendo Reino Unido. Vale la pena recodar que la película de The Flash comenzará a grabarse durante abril en el mencionado territorio, pero Keaton primero tiene en mente los peligros de la enfermedad antes de aceptar cualquier trabajo, incluyendo su regreso como Batman.

Estoy más preocupado. Estoy más atento a la situación de Covid en el Reino Unido que a cualquier otra cosa. Eso determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad, manteniéndome alejado de todos, porque lo de Covid me tiene realmente preocupado. Entonces, eso es lo primero que tengo en todos los proyectos. Lo miro y digo, ¿esta cosa me va a matar, literalmente? Y sabes, si no es así, hablamos.

Concluye diciendo que por ahora no hay nada seguro y que tendremos que esperar un poco más para descubrir lo que sucede con The Flash en su carrera: "Voy a ver qué pasa aquí. Esto va a ser divertido. Veremos que pasa. Creo que es una especie de fastidio que estemos hablando de eso, y yo digo, ¿realmente sabes de qué diablos estás hablando?" Los fans no tienen ninguna duda sobre su regreso como Batman, es algo que quieren ver en la pantalla grande a como dé lugar.

De acuerdo con IMDb, The Flash tiene un estreno programado para el 4 de noviembre de 2022. Warner Bros. está viviendo una etapa gloriosa en estos momentos con el lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% en HBO Max y otras plataformas de streaming, pero todavía tiene muchos planes para el futuro. ¿Será capaz de continuar honrando a los queridos superhéroes del Universo Extendido de DC?



