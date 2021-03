La Liga de la Justicia de Zack Snyder presenta emocionante detrás de escenas

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% sigue conquistando al público a través de plataforma de streaming. La película llegó a muchas partes del mundo el pasado 18 de marzo y continúa con su impacto en redes sociales. Ahora, a través de Twitter, Warner Bros. lanza un sorprendente detrás de escenas con una extensión de cinco minutos, detallando el proceso de rodaje de la película. Sin lugar a dudas, Zack Snyder se ha vuelto a ganar el corazón del público a través de la cinta que siempre existió en su corazón pero que no tuvo la oportunidad de hacer a causa de algunas desgracias personales y profesionales.

Hace un año mucho pensaban que el Snyder Cut era algo imposible de hacer, que las exigencias de los miembros de #ReleaseTheSnyderCut jamás se harían realidad, que la película de Liga de la Justicia - 41% ya estaba hecha y que Warner jamás les haría caso. Pero las cosas cambiaron en mayo de 2020, cuando Zack Snyder anunció a través de Vero que su visión de Liga de la Justicia sí llegaría; fue un gran momento para los fans del director y de los superhéroes DC. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo para el cineasta y en 2021 por fin tuvimos el esperado lanzamiento y con resultados fenomenales.

En vista del éxito obtenido, Warner Bros. comparte en línea un detrás de cámaras en el que podemos observar un poco del esfuerzo realizado para llevar a cabo tan monumental despliegue. Podemos observar entrevistas con el director, con los actores y gran trabajo realizado para dar firmeza a la película de Liga de la Justicia que Snyder siempre quiso hacer.

Witness how @ZackSnyder’s vision for the #SnyderCut came to life in this exclusive behind-the-scenes featurette.



Zack Snyder's Justice League is now streaming worldwide and on @HBOMax. pic.twitter.com/5O5ozFjG2B