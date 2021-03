Cruella recibe clasificación PG-13 por su inclusión de temas violentos

El primer tráiler de Cruella apareció a mediados de febrero y azotó las redes sociales con gran fuerza. Parcialmente basada en el clásico animado de Disney, la película nos contará los orígenes de la villana que todos conocen y adoran; originalmente se concibió como una socialité obsesionada con los abrigos de piel, es por eso que en la historia previa se la pasa buscando cachorros de dálmata para confeccionar la prenda ideal. Nueva información de FilmRating (vía Forbes), confirma que Cruella ha recibido una clasificación PG-13 por parte de la Junta de Administración de Clasificación y Clasificaciones (CARA), a su vez afiliada a la Asociación de Cinematografía (MPA).

Emma Stone será la encargada de interpretar al personaje principal, una actriz que en los últimos años lo ha hecho bastante bien para industria de Hollywood. Stone ha logrado escalar con papeles notables en películas de gran impacto, muchas de ellas premiadas en las ceremonias más reconocidas de la temporada de premios; inició con roles juveniles y poco a poco se ha abierto camino hacia proyectos más maduros, logrando buenas críticas entre el pública. Muy pronto la veremos convertida en Cruella de Vil, la villana adicta a la moda que marcó un antes y un después en Disney. ¿Logrará estar a la altura de Glenn Close?

De acuerdo con Forbes, Cruella tocará temas que podrían herir la sensibilidad de los más pequeños, por lo que la gran mayoría de ellos deben estar acompañados por adultos que les expliquen el trasfondo de las cosas. Es curioso que una película de este tipo tenga tal clasificación, pues Disney siempre se ha mantenido en una postura family-friendly; el tráiler no mostró violencia alguna pero tendremos que esperar hasta el lanzamiento para descubrir todos esos detalles profundos que le han valido el PG-13.

Cruella es dirigida por Craig Gillespie y llegará a la plataforma de Disney Plus el 28 de mayo. Los fans están absolutamente encantados con las imágenes de la actriz en los avances, demostrando que la película está hecha para empatizar un tanto con la posición de la protagonista, algo que ya se vio en Maléfica - 50%. Tenemos la certeza de que Cruella se convertirá en un éxito inmediato, logrando acaparar las críticas de la prensa y las tendencias en redes sociales; Disney regresará con un nuevo live-action para chicos y grandes que tal vez llegue mucho más lejos de lo que la propia empresa está imaginando. Ya lo descubriremos.

En estos momentos, Disney está haciendo su mejor esfuerzo para no quedarse atrás en el negocio del entretenimiento y los live-action como Cruella son una gran herramienta. La pandemia ha sido un duro golpe para la industria y por ahora debe enfocar su trabajo en la producción y distribución de contenido digital a través de Disney Plus, la plataforma que le está salvando el pellejo a sus estrenos. Algunos están de acuerdo en que la crisis de salud no cederá pronto, por lo que varias de las películas más esperadas de 2021 terminarán en el catálogo del servicio... algo que será devastador para las cadenas de cine, empresas que realmente están padeciendo una situación grave.

Uno de los siguientes live-actions de Disney es La Sirenita, película que tiempo atrás confirmó su elenco y que ya comenzó con sus grabaciones. En el papel estelar tendremos a Halle Bailey, joven actriz de gran talento vocal, quien seguramente nos concederá interpretaciones magistrales de las canciones clásicas de la película. El rodaje se está llevando a cabo en Puerto Rico y por el momento no existe fecha de estreno, tal vez llegue hasta nosotros en algún punto avanzado de 2021. Los fans esperan que se encuentra a la altura de la versión de 1989.

