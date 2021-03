Godzilla vs. Kong ya tiene primeras reacciones

Una de las películas más esperadas de este año es Godzilla vs. Kong, una prometedora producción que podría levantar el Monsterverse a niveles impresionantes. Aunque sus películas anteriores han tenido una recepción muy variada, todo indica que los fans aún están esperando lo mejor para este épico encuentro entre los poderosos titanes. Legendary comenzó este camino en el 2014 con Godzilla (2014) - 74%, más tarde llegaría Kong: La Isla Calavera - 76% y finalmente Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, una cinta que resultó bastante decepcionante para algunos.

A pesar de las opiniones encontradas ante estas películas, cada una de ellas ha servido como introducción para el encuentro entre las bestias, sin olvidar que ambos tienen ya una carrera importante en lo que respecta a películas de monstruos desde hace ya muchos años. Esta nueva película comenzó a generar una gran expectativa cuando se lanzaron los primeros avances en donde había algunos vistazos de la batalla.

En estos avances se ha podido ver a Godzilla como el villano de la historia, aunque en su ultima película en solitario habría conseguido tener a la humanidad de su lado a pesar de todo. Pero aún no se sabe cuáles serán los verdaderos motivos del enfrentamiento. Una función especial de pre-estreno se ha llevado a cabo, lo que ahora trae las primeras reacciones oficiales de la cinta que estrena oficialmente el próximo 31 de marzo en HBO Max y algunas salas de cine.

Estos primeros comentarios han elogiado el producto final de la esperada película, lo que ha destacado es la calidad visual de los efectos especiales, el desarrollo de lo que lleva a los monstruos a enfrentarse y, sobre todo, los momentos de pelea. Hasta el momento lo único que ha tenido comentarios negativos es el desarrollo de los personajes humanos, pues, según los comentarios que se han hecho, estos pierden sentido y enfoque.

A decir verdad, es comprensible que estos personajes se hayan perdido cuando se pretende mantener la atención en la pelea, y todo parece indicar que el lugar de los humanos no es algo que arruine a la cinta. Incluso entre ellos tendrán que elegir si irse del lado de Godzilla o del lado de Kong, siendo Rebecca Hall, Alexander Skarsgård y Kaylee Hottle quienes apoyarán a este último, mientras Millie Bobby Brown y Brian Tyree Henry buscarán averiguar qué motiva a Gojira.

Aunque el estreno oficial es el 31 de marzo, en algunas carteleras mexicanas la cinta ya está anunciada para el 24 de marzo. A continuación, puedes ser testigo de las primeras reacciones.

Have seen #GodzillaVsKong twice.



The human scenes are exactly what you expect and not worth talking about.



The #Godzilla and #Kong stuff is why you pay to see this movie on an @IMAX screen. They each have scenes that showcase their power and the 3rd act is awesome. pic.twitter.com/NaOvVqJF4f — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 21, 2021

I got to see #GodzillaVsKong Friday night!



Hilariously, it seems like they’re in a bar fight 😂



Gorgeous VFX and intricate world-building, but many more scenes with “puny hoomans” than I was expecting...



Review Embargo lifts Monday 3/29! pic.twitter.com/ablKqgCR7u — Grace Randolph (@GraceRandolph) March 21, 2021

#GodzillaVsKong is fun, vibrant, action-packed, and energizing.



GvK lives up to the heavyweight match it advertised with amazing visual effects and action sequences. This movie is selling a spectacle, and that’s exactly what audiences will get. — Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) March 21, 2021

I've seen #GodzillaVsKong and it is grade-A awesome! The monster brawls are badass & beautiful -- huge fights, all well designed & super gnarly. Solid story, strong cast, really good score. A true Midnight Monster Movie & my favorite of the four modern Godzilla/Kong movies. pic.twitter.com/zkEhbvS9pf — Erik Davis (@ErikDavis) March 21, 2021

I absolutely hated the prior Godzilla movie. So here’s the utmost praise I can give a movie like GODZILLA V. KONG: it is a coherent movie with daytime fights and I could always see what was going on. I truly mean that as a compliment. — Mike Ryan (@mikeryan) March 21, 2021

Como se esperaba, y probablemente como debería ser, las peleas de titanes son las mejores partes de #GodzillaVsKong. ¡Adam Wingard definitivamente tiene el ojo para aprovechar al máximo esos momentos! Todavía no creo que hayan dado en cómo incorporar personajes humanos, pero el conjunto de primer nivel ayuda.