Falcon y el Soldado del Invierno: showrunner confirma que nuevo Capitán América tendrá gran impacto en el MCU

Falcon y el Soldado del Invierno - 97% llegó hace algunos días a la plataforma de Disney Plus y los fans del MCU se apresuraron a mirar el capítulo inicial de la esperada serie. Tuvimos emoción y acción en grandes dosis, pero la gran sorpresa llegó en los segundo finales, cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció a través de televisión el nuevo rostro del Capitán América, uno que no es el de Sam Wilson. Mediante una entrevista con Entertainment Weekly, Malcolm Spellman , el showrunner, confirma que este Cap tendrá un impacto notable en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Originalmente conocida como Falcon and the Winter Soldier, la serie se desarrolla seis meses después de Avengers: Endgame - 95%. Recordemos que Steve Rogers cedió su legendario escudo a Sam, quien en teoría se convertiría en el nuevo Capitán América; pero el primer capítulo de su serie nos demuestra que hay un dilema en sí mismo, y es que no se siente digno no solo de la herramienta del Cap, también de todo su legado. Ahora un hombre diferente ha tomado la identidad del superhéroe, haciendo a un lado a Wilson; pero Spellman asegura que John Walker (el nuevo Capitán), tendrá un papel muy importante para desempeñar en el MCU.

[John Walker] se está topando con una realidad en la que el país y la vida [en general] te desafiarán de una manera que alterará y aniquilará tu privilegio. La verdad es que la vida no es justa y ser el mejor y hacer lo correcto no significa que tu viaje vaya a ir en consecuencia. Por lo tanto, John Walker se enfrentará a algunos momentos difíciles como ser humano.

Wyatt Russell es el actor que interpreta a John Walker en Falcon y el Soldado del Invierno. Hace un par de días habló con USA Today sobre su personaje en la serie y espera no ganarse demasiado repudio entre los espectadores. Aquí sus declaraciones.

La gente probablemente lo odiará, y a algunas personas les va a encantar. [Las películas y los programas de televisión] están ahí para hacer que la gente sienta emociones, y espero que eso sea lo que este programa pueda hacer por la gente. Con suerte, no me odiarán demasiado. Supongo que sería un honor el hecho de ser aborrecido en el universo Marvel.

Falcon y el Soldado del Invierno es la segunda serie de Marvel Studios en Disney Plus. Kevin Feige comprendió tiempo atrás que la pantalla chica es una excelente vía para contar las historias de sus personajes secundario; el éxito de WandaVision - 95% comprobó que tenía razón. Ahora los fans ya están disfrutando con la nueva aventura de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes seguramente nos empaparán con más acción en el futuro. ¿La nueva serie terminará confirmando a Sam como el nuevo Capitán América del MCU? ¿Alguien digno del legado de Steve Rogers? Lo descubriremos con el desarrollo de la historia.

La siguiente serie de Marvel Studios es Loki. El personaje secundario del MCU correspondiente a la franquicia de Thor ha encontrado un lugar muy especial en los corazones de los fans, al punto de que el estudio dio luz verde para una serie enfocada en él. Los pormenores en torno al proyecto se han liberado poco a poco, ya que no es extraño observar a la compañía guardando con sumo recelo todos y cada uno de los detalles jugosos de sus producciones. Se sabe que Loki llegará a la plataforma de Disney Plus el 11 de junio, listo para desatar el caos en la Tierra pero con los poderes necesarios para sacar adelante los planes que tenga.

