Hellsing: Guionista de John Wick dice que la película live-action será fiel al material original

El cine de terror tiene un sinfín de variantes para todos los gustos y necesidades de los diferentes espectadores. En cuanto a las películas de monstruos, las que más han logrado sobresalir y mantenerse vigentes son las de vampiros; independientemente de las películas con un guion original, hay quienes han comenzado a tomar universos ya creados en otros textos para poder llevarlos a la pantalla.

Sigue leyendo: Hellsing tendrá película live-action a cargo del guionista de John Wick

Tal es el caso del popular manga de vampiros Hellsing. El género del manga en lo que respecta a lo literario es uno de los que más ha logrado explorar en mundos fantásticos y de terror, y prueba de ello ha sido el ya mencionado. Quizá haya algunos fans de la creación de Kouta Hirano que teman por el resultado final de la película, pues la mayoría de las adaptaciones del manga al live action han resultado decepcionantes rompiendo con la esencia de este género en el que muchas veces retoman la forma, pero no el fondo.

Quizá uno de los mayores ejemplos de que quienes se han encargado de este tipo de adaptaciones no entienden realmente el manga es Death Note - 40% de Netflix, una historia que no sólo tuvo malos comentarios por parte de la crítica, sino que los fans se mostraron molestos con el resultado final. Aunque esta adaptación era prometedora, fue calificada como una película aburrida y decepcionante; ahora los encargados de Hellsing deberán trabajar para no cometer los mismos errores.

Continúa con: Falcon y el Soldado del Invierno ya tiene calificación de la crítica

Hasta el momento, todo parece indicar que Derek Kolstad , quien se está haciendo cargo del guion, va por buen camino. El primer punto a su favor es que al menos ha leído la historia original y, según sus palabras, ha comenzado a trabajar poniéndose en los zapatos del espectador para tener siempre presente qué es lo que quiere ver contando con una historia con gran potencial. Durante una entrevista con Comic Book, el escritor afirmó que lo más importante es enfocarse en el protagonista para que todo lo demás se vaya desarrollando alrededor de él.

[Se] reduce a [...] ¿te importa una mierda? ¿Realmente te gusta el personaje principal? La razón por la que volvemos a ver las películas que tanto amamos es, sí, tienen escenas geniales, pero es ese personaje que te gusta el que está en esa escena genial. Me encanta The Raid, uno de los las mejores películas jamás hechas. Y piensas en esa escena del pasillo. Sí, es una de las mejores secuencias de Kung Fu de la historia, pero también te preocupaste por el personaje. Y es por eso que esa escena es aún mejor.

Te puede interesar: RESEÑA: Falcon y el Soldado del Invierno | Episodio 1 | La promesa de honrar el legado de Capitán América

Por otra parte, el guionista aseguró que para él es fundamental respetar la historia original para que ésta fluya, tomar en cuenta que si modifica algo podría arruinar su esencia y por ende destrozar su película.

Creo que con algo como Hellsing o lo que hice con Darker Shade Of Magic o Splinter Cell, o algunas de estas otras cosas que tengo en la mezcla con respecto a la propiedad intelectual, es que respetas el mundo, lo emulas lo mejor que puedes, pero luego le sacas el personaje y realmente respetas y no cambias el alma. Y creo que, al hacerlo, es un camino más fácil hacia el éxito.

Cabe mencionar que Kolstad ha tenido resultados bastante buenos como guionista, y esto lo confirma el éxito que ha significado la franquicia de John Wick iniciada con Otro Día Para Matar - 85% y, más recientemente, su trabajo con Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, que tuvo reacciones bastante positivas con su primer episodio.